Lotta Champions: è corsa a 3 tra Roma, Lazio e Atalanta

Con la Serie A che sta volgendo al termine, si aspetta di conoscere quali saranno i verdetti ufficiali di questa stagione. Le certezze sono lo scudetto dell’Inter, conquistato dai nerazzurri con 5 giornate d’anticipo e proprio nel derby contro i cugini del Milan avvenuto lunedì 22 aprile e i piazzamenti Champions di Milan, Juventus e Bologna.

Rimane quindi da assegnare l’ultimo posto in Champions e quelli per l’Europa League e Conference League. Sarà un finale di campionato coi brividi europei.

Le fatiche di quasi 10 mesi di partite, disputate quasi tutte le settimane (considerando che si è giocato anche la settimana di Natale e quella di capodanno), si fanno sentire e nelle prossime giornate di campionato ci si aspetta degli incontri molto equilibrati in virtù della stanchezza maturata nel corso della stagione e dei punti che pesano sempre di più. Tuttavia, sul web esistono molte pagine che riportano pronostici e risultati vincenti relativi ad un determinato match, con tanto di quota abbinata. Tale informazione può essere di notevole importanza se si avesse l’intenzione non solo di supportare la propria squadra, ma anche se si volesse comprendere meglio “rumors” e voci che circolano intorno all’evento in questione.

Va ricordato comunque che l’anno prossimo per alcune squadre sarà anche peggio. Considerando la nuova formula della Supercoppa Italiana e del Mondiale per club e tutti i match in programma tra campionato e coppe nazionali, i giocatori arriveranno a fine stagione abbastanza stremati. Senza considerare che dal 14 giugno al 14 luglio di quest’anno si giocheranno gli Europei!

Torniamo a concentrarci sui prossimi verdetti che emetterà la Serie A in questo finale di stagione, uno dei più importanti è quello della qualificazione alla prossima Champions. Il prossimo anno l’Italia avrà ben 5 squadre qualificate alla massima competizione europea per club, grazie al ranking UEFA maggiore nella stagione 2023/2024: si tratta della classifica che deriva dal maggior numero di vittorie e pareggi durante la stagione, al cui punteggio contribuisce anche il numero di squadre presenti. Ma la partecipazione alla prossima Champions è ancora in bilico per almeno 3 squadre: Atalanta, Roma e Lazio.

La stagione di Atalanta, Roma e Lazio fino a questo momento

Abbiamo parlato nel paragrafo precedente delle tante gare disputate in questa stagione e se provate a contare quelle di Atalanta e Roma, il numero è quasi pazzesco.

L’Atalanta ha disputato fino a questo momento una stagione super: non solo lotta per la qualificazione in Champions, ma anche per la finale di Europa League e la finale di Coppa Italia. Tutto sommato la squadra di Gasperini ha disputato una stagione regolare, dal momento che ha chiuso il girone di andata al 6° posto con 30 punti conquistati, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

A spiccare per la Dea è stato il rendimento di giocatori come ad esempio Scamacca (reduce da una stagione non positiva al West Ham), Koopmeiners (arrivato in doppia cifra), Lookman e tanti altri che sono stati valorizzati da un tecnico e da una società che da anni sono protagonisti del nostro calcio.

Stesso discorso può dirsi per la Roma, che in realtà ha dato una svolta alla stagione dopo l’esonero di Mourinho e l’arrivo di De Rossi. Il girone d’andata ha visto i giallorossi occupare l’8° posto in classifica con 29 punti (1 in meno della Lazio), con 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. La stagione a 2 facce dei giallorossi ha visto giocatori come Lukaku non riuscire a ripetere quanto fatto lo scorso anno con la maglia dell’Inter, mentre Dybala e Pellegrini sono stati i trascinatori, con la Joya che è arrivato anche in doppia cifra in campionato.

Anche la Lazio ha cambiato allenatore, con l’addio di Sarri e l’arrivo di Tudor, ma al momento sembra essere la meno vicina alla qualificazione alla prossima Champions. La stagione dei biancocelesti non è stata entusiasmante, dato che hanno dovuto salutare la Champions agli ottavi di finale contro il Bayern, ma soprattutto non sono riusciti a fare meglio del girone d’andata chiuso al 7° posto con 9 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte come Atalanta. Dunque, queste ultime giornate ci diranno quali squadre l’anno prossimo vedremo protagoniste in Champions, ma prepariamoci a vivere un finale di stagione molto interessante.

Roma e Lazio, i punti fermi da cui ripartire nella prossima stagione

Tra la certezza De Rossi e i dubbi Lukaku-Dybala. Nella Lazio molti gli addii

