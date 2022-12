Il liceo scientifico Plauto di Spinaceto si trasferisce all’I.T.C. Arangio Ruiz all’Eur

“Abbiamo assegnato ufficialmente le 11 classi al liceo scientifico Plauto di Spinaceto nella sede succursale dell’istituto tecnico commerciale “Vincenzo Arangio Ruiz” all’Eur.

Vista la costante crescita di iscrizioni e il bisogno di avere più spazi per gli studenti abbiamo deciso un mese fa, di completare l’iter burocratico entro il mese di dicembre.

Dal 9 Gennaio saranno pronte 8 aule, un laboratorio, una sala professori e una sala polivalente per un totale di 11 aule messe a disposizione cosi come richiesto da alunni e insegnanti.

Un lavoro di squadra che ha visto coinvolto L’ufficio scolastico Regionale e il IX Municipio, territorio molto complesso e articolato. Rivolgo i miei ringraziamenti per la collaborazione risolutiva delle due Dirigenti scolastiche. Nonostante gli atti vandalici che hanno interessato il “Ruiz”, siamo riusciti a soddisfare le richieste degli studenti e della scuola in tempi celeri.

L’impegno di Città metropolitana di Roma sulle scuole è costante, lo dimostra questo ennesimo intervento risolutivo”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato Edilizia Scolastica CMRC

Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email