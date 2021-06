Il Museo Lanciani riaprirà le porte

Finalmente è arrivato il momento di ripartire: domenica prossima il Museo Lanciani in piazza Jean Coste a Montecelio riaprirà le porte per tre visite guidate a cura della Sezione Cornicolana, in concomitanza con la manifestazione organizzata nel giardino retrostante S. Michele dall’Associazione Giovanile “Oltre il ponte” (v. allegato).

Zaccaria Mari e Valentina Cipollare illustreranno ai visitatori i reperti del Museo, con un rapido sguardo anche ai reperti conservati nei depositi al primo piano e ai fossili della collezione Rusconi, che da anni attendono di essere esposti e valorizzati come meritano.