Il Natale dei Sardi a Roma

Sabato, 17 dicembre 2022, in via Aldrovandi 16, ore 17, l’Associazione dei Sardi “IL GREMIO” in collaborazione con l’Associazione degli UMBRI a Roma, sala Italia. Mostra dei quadri: “Navigando tra gli iceberg” di Màlgari Onnis Porrino, le cui immagini illustrano il libro che sarà presentato a cura della prof. Antonella Greco e della prof. Anna Maria Isastia: Il Viaggio della stella polare di Emilio Salgàri, edizione IkònaLiber. Interverranno l’Arch. Lamberto Nicoli consigliere degli Umbri e l’editore Fabrizio M. Rossi.

In collaborazione con l’Associazione culturale il Cenacolo di Tommaso Moro: Mostra della bottega e dei lavori di Jason Madonna, nella sala Gremio, con l’autore il padre Francesco, Stefania Caratelli, Antonio Casu.

A conclusione brindisi e scambio auguri di Natale.

Domenica, 18-12-2022

ore 11 La MESSA di NATALE, celebrata da Don Diego Pinna, Chiesa di San Vincenzo Pallotti, San Salvatore in onda, via dei Pettinari, angolo via Giulia, ove riposa la Beata Elisabetta Sanna di Codrongianos.

ore 13,00: Il Pranzo di Natale dei sardi presso il ristorante Camillo, via Val Cenischia 16-18, Zona Conca D’oro, con ricco menù (Antipasti: delizie di mare, dai fritti caldi, ai sutè, alle insalate e ai marinati; Primi: Risotto in crema di scampi, Gnocchi con gamberi, rughetta e scaglie di pecorino; Secondo: Spigola (o orata) in crosta e velo di patate e zucchine; Finale: Sorbetto al limone; Panettone di Natale, caffè, amari, grappe e digestivi; Il tutto, naturalmente, accompagnato da Vermentino di Sardegna e da Acqua frizzante e naturale. PREZZO: 40,00 € a partecipanti.