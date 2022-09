Il nuovo look del parco Sangalli

“Oggi 29 settembre 2022… Mi son svegliato e … ” (come recita la canzone di Vandelli) mi sono ritrovato in un’area ludica rinnovata con giochi innovativi e inclusivi dentro l’area del parco Giordano Sangalli in cui si stanno rinnovando l’accessibilità e una nuova piazza.

Erano presenti le associazioni di quartiere il presidente del municipio Mauro Caliste e l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci che ha parlato dei progetti futuri del parco.

“Il nostro sogno è quello di far diventare il parco Sangalli un luogo di incontro, svago, aggregazione e relax con progetti e iniziative di crescita sociale per tutti cittadini”, hanno detto i rappresentanti del comitato, che hanno assistito al taglio del nastro insieme con il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, l’assessore Edoardo Annucci, Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente, e l’architetta Antonietta Longo. progettista e direttrice dei lavori.

Con il termine dei lavori nell’area giochi, è stata già recintata un’ampia porzione di parco per dare inizio alla seconda fase dei lavori, finanziati con circa 130mila euro.