Il piano per frenare la giungla delle golf car nel centro di Roma

Chiunque frequenti il centro storico di Roma, dal Pantheon a piazza Navona fino ai piedi del Colosseo, si è imbattuto in questi piccoli convogli silenziosi: mini-vetture elettriche cariche di visitatori che si districano tra la folla e i monumenti.

Quella che inizialmente sembrava una presenza ecologica e pittoresca, concepita per i campi da golf, si è trasformata in una flotta imponente che si muove nel cuore della città.

Un successo commerciale travolgente che ha spinto la Regione Lazio e il Campidoglio a muoversi per mettere ordine in un settore cresciuto troppo in fretta.

Nelle scorse ore, un tavolo istituzionale ha riunito il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

L’obiettivo dell’incontro è tracciare una linea di demarcazione chiara, inserendo già nella prossima legge regionale i poteri che consentiranno ai Comuni di regolamentare le golf car.

Subito dopo la pausa estiva, il Campidoglio scriverà il testo operativo per stabilire le nuove regole del gioco.

La scappatoia burocratica e la rabbia delle categorie

A innescare il cortocircuito è un vuoto legislativo ereditato dal Codice della Strada. Non esistendo una categoria specifica per questi mezzi turistici a otto posti, le macchinette viaggiano sotto la dicitura di “veicoli atipici”.

Di conseguenza, non serve una licenza comunale contingentata (come per i taxi o gli Ncc), ma basta una semplice Scia aziendale (Segnalazione certificata di inizio attività).

Questa totale deregolamentazione impedisce all’amministrazione di sapere quanti veicoli di questo tipo circolino ogni giorno sulle strade romane.

Intanto, le agenzie vendono pacchetti turistici a cifre considerevoli, offrendo spostamenti rapidi e flessibili dentro le aree pedonali. Un meccanismo che ha scatenato le proteste dei settori tradizionali:

I Tassisti: Lamentano una concorrenza sleale e aggressiva sul trasporto dei clienti, specialmente nei pressi dei grandi alberghi.

Le Guide Turistiche: Contestano i conducenti delle vetturette che, durante il tragitto, si improvvisano narratori e divulgatori storici senza alcuna qualifica o tesserino abilitativo.

In autunno si cambia: Roma guarda alle restrizioni di Firenze

La strada scelta dalle istituzioni romane ricalca quanto già sperimentato in Toscana. L’Assemblea Capitolina aveva sollevato formalmente la questione alla fine del 2025, chiedendo alla Regione una sponda normativa.

L’ispirazione strutturale arriva infatti da Firenze, la prima città d’arte ad aver vietato la circolazione delle golf car private nel perimetro tutelato dall’Unesco, superando indenne i ricorsi al Tar presentati dagli operatori.

La strategia del Comune: L’intenzione del Campidoglio non è quella di azzerare un business ormai radicato e apprezzato dai turisti di tutto il mondo, ma di ricondurlo nell’alveo della legalità e della vivibilità urbana.

Il regolamento comunale che verrà discusso in autunno stabilirà un numero massimo di autorizzazioni, corsie obbligate per non intralciare i mezzi pubblici e verifiche severe sui compiti di chi guida.

Nelle prossime settimane inizieranno le consultazioni con le associazioni degli albergatori, dei tassisti e dei tour operator per trovare la quadra.

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