Il Pratone non è (un) vuoto

“Il 4 dicembre – informa il Comitato Pratone di Torre Spaccata – per il Parco delle Ville Romane – inizia il Laboratorio di automappatura e progettazione collettiva del Pratone di Torre Spaccata.

Un’occasione per conoscere il Pratone con la sua storia, la vegetazione e gli animali che lo abitano.

E per progettare insieme e proporre idee e immagini che verranno raccolte in un libretto collettivo da stampare in serigrafia.