Il progetto per l’area verde di via del Badile

L’Associazione ONLUS culturale Arte e Città a Colori, nella veste Il presidente Francesco Galvano, invita gli abitanti del quartiere e le realtà sociali del territorio a partecipare un’assemblea pubblica dove si presenterà il progetto che si sta realizzando nell’area verde di via del Badile di proprietà dell’ATER del Comune di Roma. L’appuntamento è venerdì 24 giugno 2022 alle ore 17,30 all’interno dell’area verde dall’ingresso di via della Vanga. I lavori sono già partiti, autorizzati da un bando vinto dall’associazione stessa.

L’obiettivo dell’associazione è quello di trasformare un’area abbandonata da decenni in un parco a disposizione di tutti gli abitanti del Tiburtino III.

Il progetto si estende per circa 6.000 metri quadri e prevede la creazione di un parco giochi per bambini, un’area coperta per feste e incontri, uno spazio per Ortoterapia accessibile anche ai diversamente abili, uno spazio destinato ad una scuola di Parkour ed infine un’area multifunzionale per spettacoli e mostre.

Un luogo di aggregazione a servizio del quartiere e della città.