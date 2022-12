“Il Reddito di cittadinanza, perché difenderlo, come migliorarlo”

Inizia mercoledì 14 dicembre 2022 la seconda edizione del ciclo di seminari formativi organizzati dall’associazione Nonna Roma, che dopo la Summer School dell’anno scorso, torna quest’anno nella versione Winter School, concentrando questa volta la propria attenzione sul tema del Reddito di Cittadinanza nel corso di una tre giorni di dibattito ed approfondimento.

“Il Governo vuole eliminare una misura che si è rivelata indispensabile per il supporto economico alle persone in condizione di povertà” dichiara il Presidente Alberto Campailla, “una misura che invece andrebbe difesa e riformata per renderla maggiormente inclusiva: nel suo attuale disegno il Reddito di Cittadinanza esclude il 56% dei nuclei familiari poveri in Italia.”

Nel comunicato di presentazione dell’evento si legge inoltre: “Il tema del Reddito di Cittadinanza ci pone davanti anche alla questione del lavoro: sono molti coloro che, pur avendo un lavoro, si trovano a rischio di povertà a causa del livello troppo basso del salario e della precarietà. Tra questi molti percepiscono il RdC. Nella nostra School ragioneremo quindi su quali siano le misure di sostegno al reddito e indagheremo le loro finalità: il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale – considerando le questioni di genere – ed inoltre il sostegno alle donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita da relazioni violente. Spiegheremo perché è necessario difendere il RdC e discuteremo su come lo strumento possa essere riformato per renderlo maggiormente efficace ed inclusivo e sulla necessaria integrazione della battaglia sul Reddito di Cittadinanza con l’introduzione di un salario minimo legale.”

Il programma delle tre giornate

14 dicembre (ore 19) presso il Circolo Arci Sparwasser, Via del Pigneto 215

“IL SOSTEGNO AL REDDITO: STRUMENTI RD ESPERIENZE A CONFRONTO”

Introduce Ilaria Manti, Nonna Roma.

Dibattito con Walter Massa (Presidente nazionale Arci), prof. David Benassi, prof. Andrea Ciarini, prof. Andrea Fumagalli, prof.ssa Elena Granaglia.

Modera Sara Fiordaliso, Nonna Roma

15 dicembre (ore 19) presso il Circolo Arci Trenta Formiche, Via del Mandrione 3

“IL REDDITO DI CITTADINANZA IN ITALIA. IMPATTO, CRITICITÀ, SPAZI DI RIFORMA”

Intervengono: prof Massimo Baldini, Nunzia Catalfo (Ex Ministra del lavoro), Marina De Angelis (Ricercatrice Inapp), Lucrezia De Luca (Assistente sociale Comune di Roma), Giuseppe De Marzo (Rete dei Numeri Pari), Alberto De Nicola (Sociologo)

Modera Pasquale Rosania, Nonna Roma

16 dicembre (ore 19) presso Arci nazionale, via dei Monti di Pietralata 16

“REDDITO DI CITTADINANZA E SALARIO MINIMO: PROSPETTIVE DI OPPOSIZIONE POLITICA E SOCIALE”

Intervengono: Francesco Silvestri (capogruppo alla camera M5S),

Nicola Fratoianni (segretario nazionale di Sinistra Italiana), Elly Schlein (Partito Democratico),

Francesca Re David (segretaria nazionale CGIL Nazionale), Alberto Campailla (Nonna Roma),

Caterina Chiocchetta (UP – Su la testa)

Modera Valerio Renzi, Fanpage.it