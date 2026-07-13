Il riscatto di Fonte Laurentina: addio alle macerie dello sport, così rinasce il deserto dei giovani

C’è un momento esatto in cui i sogni di una comunità si trasformano in ruggine e scheletri di cemento. A Fonte Laurentina quel momento è coinciso con il silenzio del 2020, l’anno in cui i cancelli dell’ex Palafitarco e dello Sport City si sono chiusi, lasciando parco Pontecorvo orfano del suo cuore pulsante.

Da allora, per cinque lunghi anni, i residenti di questo spicchio della periferia sud di Roma hanno dovuto convivere con la vista spettrale di spogliatoi abbandonati ed erbacce che inghiottivano i campi da gioco. Un monumento allo spreco in un quartiere giovanissimo, nato in fretta, dove le case sono cresciute molto più velocemente dei servizi.

Ora, però, quel silenzio sta per essere rotto dal rumore dei cantieri. Roma Capitale ha ufficialmente pubblicato il bando di gara per la rinascita e la gestione dei due complessi sportivi, una procedura aperta fino al prossimo 3 settembre che promette di cancellare una delle ferite più dolorose del quadrante Laurentino.

Il patto tra pubblico e privato contro lo spettro del degrado

La svolta non arriva con i tempi biblici dei finanziamenti interamente pubblici, ma attraverso la formula del partenariato. Il Campidoglio ha infatti sbloccato la situazione mettendo a bando un piano di riqualificazione da oltre 7,7 milioni di euro, basato su un progetto proposto dalla Emco Srl e già dichiarato di pubblico interesse nell’estate del 2025.

Non si tratta di un semplice maquillage edilizio, ma di una rivoluzione urbanistica strutturata per non ripetere gli errori del passato. La concessione prevede che il privato che si aggiudicherà la gara debba rimettere a nuovo entrambe le strutture del parco, garantendo una manutenzione globale dell’area verde circostante.

La vera novità che accende le speranze del comitato di quartiere e del IX Municipio riguarda però i tempi di fruizione. Chi abita a Fonte Laurentina non dovrà attendere la fine dei complessi lavori per ricominciare a fare sport: il piano prevede un’apertura progressiva a tappe.

Man mano che i singoli settori verranno completati, saranno immediatamente restituiti all’uso dei cittadini, permettendo alle famiglie di riappropriarsi del parco fin dalle prime fasi del cantiere.

Dalle arrampicate al teatro: la mappa della nuova cittadella

Il disegno finale trasformerà l’ex area abbandonata in una vera e propria cittadella polifunzionale del benessere, attiva dodici mesi all’anno. I numeri del progetto descrivono un polo capace di attrarre sportivi e famiglie da tutta la città:

Il cuore al coperto: Una maxi-palestra coperta da 3.700 metri quadrati che ospiterà una parete attrezzata per l’arrampicata sportiva, aree dedicate al fitness e campi regolamentari da basket e pallavolo. A questi si aggiungeranno ben otto campi da padel coperti, per rispondere alla grandissima richiesta di questa disciplina.

Lo sport all’aperto: Due campi da tennis tradizionali, rettangoli di gioco per il calcio a 5 e il calcio a 8, uno spazio per il basket “3 contro 3” e aree sabbiose per il beach volley e il beach tennis.

Socialità e cultura: Un’arena all’aperto da 600 posti destinata a spettacoli, cinema estivo e assemblee pubbliche, affiancata da un centro medico e da un punto ristoro che nascerà dal recupero conservativo del casale storico interno al parco.

Onorato e Di Salvo: «Prezzi accessibili e risposte al territorio»

La scommessa politica si gioca sulla sostenibilità sociale dell’operazione. «Parliamo di un investimento privato imponente – rimarca l’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato – che ci permette di sanare una ferita aperta ormai da più di otto anni. Ma la vera vittoria è che la struttura resterà un bene comune accessibile a tutti: il concessionario sarà vincolato ad applicare le tariffe comunali calmierate per l’utilizzo degli impianti, oltre a dover curare il verde pubblico di tasca propria».

Un traguardo rivendicato con forza anche dalla presidente del IX Municipio, Titti Di Salvo, che sottolinea il valore del percorso partecipato che ha portato al bando: «Questo risultato è il frutto di un lungo lavoro sul campo fatto di sopralluoghi, assemblee accese e promesse che oggi finalmente si trasformano in atti operativi. Fonte Laurentina è una realtà dinamica, piena di giovani coppie e bambini che avevano bisogno di un’infrastruttura di questa portata per sentirsi finalmente parte di una città che non si dimentica delle sue periferie». Se la tabella di marcia verrà rispettata senza intoppi burocratici, le ruspe entreranno in azione in autunno, restituendo la vita a un parco rimasto troppo a lungo in sala d’attesa.

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