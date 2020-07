Il sabato dell’Aniene

Evento sull’Aniene sabato 11 luglio 2020.

Si parte da Ponte Nomentano alle 16 per una passeggiata lungo il fiume che potrà essere fatta a piedi, oppure in bicicletta o ancora navigando in gommone (quest’ultima possibilità con prenotazione).

I percorsi saranno diversi ma sulla stessa direttrice che unisce il Pontile Nomentano e il Pontile delle Valli. L’iniziativa è aperta a tutti e prevede l’uso di mascherine e il distanziamento.