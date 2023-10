Il sit in delle Associazioni di Colli Aniene del 3 ottobre

Si è tenuto, ieri 3 ottobre 2023, l’annunciato il sit-in organizzato dalle Associazioni di Colli Aniene mosso dallo scalpore suscitato dal ferimento di studentessa dell’istituto scolastico Scalarini finita in ospedale dopo essere stata investita da un malcauto automobilista.

“La protesta – ci dice Paolo Santucci presidente del Cdq Colli Aniene bene comune – ha richiamato numerosi cittadini esasperati dalla situazione e motivati a richiamare ancora una volta le istituzioni di vicinanza ed anche quelle cittadine sul problema dell’indisciplina degli automobilisti e relative conseguenze. Una indisciplina che, non contrastata, è diventata nel tempo abitudine. È infatti di tutti i giorni deplorare l’inosservanza né dei limiti di velocità né tantomeno del diritto di precedenza dei pedoni sui passaggi pedonali.

Il sit in, denominato “I cuscinetti a Colli Aniene”, è consistito nell’attraversamento di Viale Sacco e Vanzetti di genitori e ragazzi, almeno questa volta in sicurezza certa, assicurata dai soli volontari delle Associazioni che fermavano i veicoli in prossimità delle strisce pedonali. A quanto ho potuto vedere, nessun intervento della Polizia Locale.

Erano presenti alcuni Consiglieri Municipali e il Presidente del IV municipio Massimiliano Umberti.

Dell’Assessore alla mobilità Patanè, invitato pure lui alla manifestazione, si è saputo che non è potuto intervenire ma in compenso che ha preso l’impegno di incontrare le Associazioni facenti parte del gruppo di lavoro “Sicurezza Stradale” nelle prossime settimane per discutere delle azioni possibili ed attuabili per assicurare la sicurezza dei pedoni sulle strade del quartiere”.

Il Presidente della Commissione Ambiente del IV Municipio, Gianluigi Bardini ha affermato: “È importante essere qui per dare vicinanza a Ginevra e la sua famiglia dopo il brutto investimento che ci racconta quanto ancora bisogna fare per rendere più sicure le strade della nostra città”

Il presidente del Cdq Paolo Santucci ha concluso la nostra intervista con queste parole: “Assente ingiustificato il IV Gruppo della Polizia Municipale”.