Il “trenino” Roma-Fiuggi

Io lo ricordo, ci ho viaggiato intorno alla fine degli anni ’60, partendo dalla stazione di Centocelle (in via Casilina ) .

Ricordo un viaggio impegnativo (un paio di ore?) su vagoni tranviari e sedili rigidi, che però passavano sotto piccole gallerie e su piccoli ponti e dai finestrini si vedevano paesaggi stupendi: pianure, boschi , colline e montagne.

Il capolinea di Roma era alle Laziali, nei pressi della Stazione Termini più o meno vicino all’odierno mercato coperto dell’Esquilino.

Il viaggio che dovevo fare era da Roma a Genazzano, circa 50 km. Prima di arrivare alla stazione di Centocelle, il trenino passava da Porta Maggiore e percorreva la Casilina, attraversando o sfiorando i quartieri a sud/est di Roma: San Lorenzo, Torpignattara e Centocelle; successivamente percorreva sempre la zona sud/est, direzione Torrenova, Finocchio, Borghesiana. Considerate che negli anni ’60 Centocelle era più o meno il limite cittadino urbanizzato. Quando parlavamo di centro cittadino, la nostra espressione era: andiamo a Roma. Prima di Torrenova c’era la fermata di Giardinetti e quanti prati e quanta campagna intorno! Proseguendo, si toccavano i Comuni della Provincia di Roma: San Cesareo, Colonna, Palestrina, Cave e Genazzano.

Il trenino raggiungeva, al termine della tratta completa, il Comune di Fiuggi, quasi 100 km da Roma, ma questa non ho avuto la possibilità di utilizzarla e non posso soffermarmi.

Poi sono subentrati la politica, gli interessi economici, la “concorrenza” dei mezzi a motore e gommati e cosa è rimasto del trenino fino a qualche anno fa? Solo il tratto urbano di Roma, sino alla Stazione di Centocelle, ora sono rimaste le antiche rotaie, più nulla !

Feci il viaggio sino a Genazzano con il trenino per accompagnare delle signore cinquantenni che tutte le mattine venivano da Genazzano a Roma stazione di Centocelle, a vendere la loro mercanzia di paese (tipo Campagna Amica, di oggi). Non avevano macchine, non furgoncino, non biciclette; non banconi, non ombrelloni, si alzavano alle quattro del mattino e si caricavano come muli: pane, vino, pollame, uova, olio, ciambelle con anice, frutta fresca e altro. Alle sette iniziava il loro giro delle consegna della merce già ordinata in precedenza: in via Valmontone, via Ceprano, via Ceccano, Via Ferentino, via Tor de’ Schiavi e altre vie e altre case di Centocelle. Il pomeriggio, il ritorno al paese, ma avevano consegnato tutto, incassato e presi nuovi ordinativi.

Qualcuno dirà, cose di altri tempi… che a me però fanno tanta tenerezza. Tralasciamo il passato e passiamo alla politica odierna ma non nuova, agli interessi economici, alla concorrenza, vi elenco i 7 progetti/collegamenti di linea tranviaria nel Comune di Roma:

-Linea tranviaria via Barletta-viale Angelico-Piazzale Clodio

-Linea tranviaria viale Angelico-Ponte della Musica-Auditorium-Parco della Musica

-Linea tranviaria Stazione Tiburtina-Ponte Mammolo

-Linea tranviaria Piazza Mancini-via Flaminia-Corso Francia-Stazione Vigna Clara

-Linea tranviaria veloce Anagnina (MA) Tor Vergata-Torre Angela

-Linea tranviaria Giardinetti-Tor Vergata-scambiatore A1 sud

-Tangenziale tranviaria Sud Marconi-Parco Appia Antica-Subaugusta

Sicuramente i nostri amministratori attuali e i nuovi candidati capitolini avranno visionato le oltre 70 stazioni ferroviarie quotidianamente utilizzate per il servizio viaggiatori, di cui 42 gestite da Rete Ferroviaria Italiana e le restanti da ATAC che si “abbineranno” perfettamente con i progetti tranviari… finché non cambieranno i progetti politici, economici, di concorrenza.

Buona fortuna a tutti.

Nell’inverno/primavera del 2020, primo lockdown, ci esprimevamo con: Andrà tutto bene, ce la faremo?

Ce la faremo?

Intanto, buona giornata a tutti.