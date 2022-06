“Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini alla Cervelletta

Don Luigi Ciotti e il regista Marco Tullio Giordana, all’ombra del Casale della Cervelletta, giovedì 23 giugno presenteranno uno dei grandi capolavori di Pier Paolo Pasolini: “Il Vangelo secondo Matteo” (1964). Un film diretto da PPP con attori non professionisti, usando integralmente il vangelo di Matteo come sceneggiatura.

Trattando in maniera antidogmatica un argomento di carattere religioso, l’opera fece sensazione e scatenò un aspro confronto intellettuale sulla stampa, proseguendo le non sopite polemiche per le accuse di vilipendio della religione e per i forti interventi censori che avevano condizionato l’uscita dell’episodio de La ricotta, inserito nel film.

Proseguono inoltre al Parco della Cervelletta i cicli di proiezioni dedicati ai maestri della storia del cinema e agli autori contemporanei. Mercoledì 22 giugno sarà proiettato “Mezzogiorno e mezzo di fuoco” di Mel Brooks; venerdì 24 giugno “Last Resort – Amore senza scampo” di Pawel Pawlikowski; sabato 25 giugno “Riunione di famiglia” di Thomas Vinterberg.

Per il ciclo di grandi cult della Amblin Entertainment, società fondata nel 1981 da Steven Spielberg insieme a Kathleen Kennedy e Frank Marshall, sabato 25 giugno a San Cosimato sarà proiettato “I Goonies” di Richard Donner, mentre si chiude domenica 26 giugno al Parco della Cervelletta la trilogia diretta da Peter Jackson “Il Signore degli Anelli” con l’ultimo film della serie “Il ritorno del Re”.

• Tutti gli eventi iniziano alle 21.15

• L’accesso è gratuito, senza prenotazione

I film sono tutti in lingua originale sottotitolata, tranne i film della Amblin Entertainment, Il Signore degli Anelli e lo Hobbit.