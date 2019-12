Illustrazione storico-archeologica della “Grotta di S. Lucia”

Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 10,00, verrà illustrata con una visita guidata la cosiddetta “Grotta di S. Lucia” nel Comune di Fonte Nuova (Rm), al bivio tra Via Palombarese e la Via delle Molette.

Nella località sorgeva la cinquecentesca Osteria delle Molette, raffigurata in una fonte cartografica del 1618 e descritta in un inventario del 1765 dell’Archivio Borghese, sbrigativamente demolita per motivi di sicurezza nel 2008. Lavori finanziati dal Comune ed eseguiti sotto la supervisione scientifica della Soprintendenza hanno portato al recupero dell’area retrostante l’Osteria, ove si apre, in una parete dall’interessante stratigrafia geologica, una “grotta” artificiale a forma di galleria voltata, nella quale sgorga perenne una sorgente. La “grotta” è stata utilizzata nei secoli per attingere acqua e come cantina ad uso dell’Osteria e fino al 1965 ca. di una trattoria-locanda. Quest’ultima ha ereditato la funzione di luogo di sosta, che fu già dell’“Hostaria”, lungo il percorso da Roma a Mentana e verso la Sabina.

Anche se mancano le prove, non è escluso che la “grotta” sia stata in antico un sacello dedicato alla sorgente (fons) o alle divinità delle acque (Nymphae/Lymphae).

L’intervento di recupero ha liberato la “grotta” dall’interro, consentendo alla risorgiva, raccolta in un bacino su fondo, di defluire nuovamente all’esterno sul bel piazzaletto lastricato venuto alla luce durante gli scavi.

Per volontà dei residenti è stata collocata all’ingresso una statua della martire S. Lucia. La piccola area di forma semicircolare, cui fa da sfondo la parete di tufo utilizzata anticamente come cava, è stata abbellita con piante e aiuole e resa fruibile tramite comodi accessi dall’antistante marciapiede. Tutte le opere eseguite hanno mirato innanzitutto a rispettare l’aspetto naturale del sito.

La visita guidata sarà anche il momento per rievocare la memoria del Dott. Salvatore G. Vicario, che nei suoi studi ha raccolto notizie e documentazione fotografica sull’Osteria.

Interverranno:

Zaccaria Mari – Funzionario archeologo della Soprintendenza

Silvia Greggi – Archeologa

Ezio Curti – Esperto di geologia

Giorgio Moscatelli – Giornalista