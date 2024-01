In arrivo nuovi orari per il mercato di Porta Portese: Garantirà sicurezza e decoro

Novità in vista per il mercato più famoso della Città, quello appunto di Porta Portese. Considerato da sempre uno dei principali riti domenicali per i romani e una delle tappe irrinunciabili per i turisti. Ma le novità però arrivano dal Municipio (XII) che da tempo ospita il mercato più famoso della Capitale, dove a partire da Domenica 21 Gennaio 2024 ci saranno nuovi orari così come stabilito dall’ordinanza a firma del presidente municipale Elio Tomassetti. Il mercato resterà aperto dalle 7 alle 14.

Gli operatori dovranno concludere le operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la vendita entro e non oltre le 15.30. Così che l’intera area pavimentata compresa tra via Carlo Porta e via Pascarella sia libera da merci e mezzi relativi alle attività di mercato, se non espressamente autorizzate, per garantire ai cittadini la fruibilità dello spazio.

“Le particolari caratteristiche assunte negli anni dal mercato domenicale di Porta Portese – si legge nell’ordinanza – impongono, nelle more delle procedure di riqualificazione dello stesso e della definizione di una planimetria complessiva, di definire prescrizioni atte a garantire sicurezza, decoro e vivibilità dell’area per i residenti e i frequentatori del mercato”.