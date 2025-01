In ricordo di Carla Mingotti

Martedì 21 gennaio 2025, nella Chiesa Dio Padre Misericordioso, il Nuovo Coro Popolare del Centro Studi Atelier Centodue si è riunito nella Chiesa Dio Padre Misericordioso di Tor Tre Teste per dare l’ultimo saluto a la loro amica e compagna di canto, Carla Mingotti.

Carla aveva cominciato a cantare nel coro Accordi e Note con la M° Paula Gallardo, per poi seguirla nelle due formazioni femminili: il Coroincanto e il Nuovo Coro Popolare.

In questi due gruppi Carla è stata sempre una corista benvoluta da tutte, per la sua disponibilità, il suo sorriso e il suo buonumore.

Per Carla, cantare era una passione e non mancava agli appuntamenti, le prove, i concerti e le trasferte: era sempre entusiasta quando si trattava di cantare nel coro.

Da un paio di anni, però, le condizioni di salute e gli impedimenti di deambulazione, non le permettevano più di raggiungere la sede delle prove.

Qualche volta, tutto il gruppo si era recato al parco davanti casa sua per venirle incontro e cantare ancora insieme.

Con la figlia, Donatella, continuava a prendere lezioni di canto da remoto (video lezioni) con la sua Maestra di sempre (Lucia Volpicelli) e lo ha fatto fino all’ultimo senza voler smettere mai e cantando persino con un filo di voce.

È stato così che le coriste del Nuovo Coro Popolare hanno voluto salutarla cantando per lei – cantando ancora una volta CON lei – “Signore delle cime” e “La contra’ de l’acqua ciara” di B. De Marzi, due dei canti che lei preferiva e con i quali rimarrà per sempre nella memoria del coro.

