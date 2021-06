Accade in via Prenestina, ma la stessa cosa avviene sempre più frequentemente in quasi tutta la città.

L’Ama raccoglie solo ciò che è contenuto nei cassonetti e si disinteressa di tutto ciò che è a terra, a causa degli zozzoni.

Quindi un servizio malfatto, a metà.

Ma la bolletta i cittadini la pagano per intero.