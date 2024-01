In via Tovaglieri un laghetto… di fango

Grazie, Angelo Calabrese, grazie per la tua segnalazione e le tre foto trasmesse ad Abitare a Roma, che pubblichiamo

“Dal laghetto del parco di Tor Tre Teste… la progressiva diminuzione dell’acqua, sta trasformandolo in un lago di fango!”

Chiediamo l’immediato intervento per il laghetto, da parte dei competenti assessori, comunale e municipale, per restituirgli bellezza e attrazione, cercando di capire, una volta per tutte, il riproporsi del problema di della sua perdita d’acqua.,

A marzo del 2021, il problema del calo d’acqua fu dovuro – si disse – ad un guasto elettrico. E ora?

Il servizio giardini, nel frattempo, provvederà a riempire di acqua il laghetto con le autobotti?

Salvaguardiamo la flora e la fauna dello specchio d’acqua del parco Palatucci, per favore!