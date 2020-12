Inaugurata la nuova area verde di San Cleto a San Basilio

Sono terminati i lavori di riqualificazione per la nuova area verde tra via Nicola Maria Nicolai e via Bernardino Bernardini a San Cleto, nel quartiere di San Basilio alla periferia est di Roma. L’area ludica, il giardino davanti al plesso scolastico San Cleto e la risistemazione del parcheggio di via Nicolai, in prossimità dell’istituto, sono stati realizzati dal Dipartimento Lavori Pubblici del di Roma Capitale, nell’ambito del progetto DE.SI.RE. (Decoro, Sicurezza, Resilienza) per la riqualificazione delle periferie nella città.

Il progetto ha previsto la realizzazione di uno nuovo spazio per la socialità del quartiere, accessibile in sicurezza anche alle persone con disabilità. Si è provveduto a installare 16 nuove panchine, 9 cestini porta rifiuti, una fontanella per l’acqua potabile, percorsi Loges per persone non vedenti sui marciapiedi, un sistema di smaltimento delle acque piovane con nuove caditoie e tombini, il potenziamento del sistema di illuminazione con pali della luce a led a basso consumo energetico. È stata realizzata una nuova area ludica per i bambini con pavimentazione anticaduta e antitrauma.

In via Nicola Maria Nicolai è stata risistemata l’area destinata ai parcheggi con la creazione di tre posti riservati alle persone con disabilità, il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica, la piantumazione di nuove alberature e il restyling del sistema idraulico.

Il Dipartimento Lavori Pubblici ha costruito una nuova strada a senso unico modificando la viabilità della zona per collegare in maniera più efficace e sicura via Bernardini a via Nicolai. È presente anche un marciapiede, a lato della carreggiata, con percorsi Loges e nuove piante stagionali sul prato.

“Con il completamento del programma di recupero urbano di San Basilio prosegue il nostro percorso per riqualificare questo quartiere alla periferia est di Roma. Si tratta di un’area molto bella, anche dal punto di vista archeologico, che per anni era stata abbandonata. Abbiamo ascoltato le proposte dei residenti per apportare alcuni miglioramenti finali al progetto e ora, finalmente, potranno riappropriarsi di uno spazio di socialità dimenticato”, spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“I genitori che accompagnano i propri figli al plesso scolastico San Cleto a San Basilio da oggi, finalmente, potranno farlo in sicurezza. E potranno, per esempio, sedersi su una delle panchine installate nel parco antistante. Abbiamo, infatti, completato uno degli interventi previsti nel Progetto De.Si.Re. con il quale restituiamo decoro e funzionalità ad una zona importante del quartiere”, sottolinea l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.