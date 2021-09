Inaugurata la panchina tricolore in ricordo di Norma Cossetto

Roma, Municipio IX, 29 settembre 2021 – Inaugurata la panchina tricolore in ricordo della giovane istriana Norma Cossetto al Quartiere Giuliano Dalmata. Una iniziativa promossa dal IX Municipio e votata da tutti i consiglieri per ricordare doverosamente le vittime italiane dell’odio ideologico in Istria, eliminate da reparti speciali comunisti jugoslavi tra il 1943 e il 1947 anche a guerra finita. I discorsi ufficiali sono stati del Presidente Dario D’Innocenti, che ha ricordato la terribile morte di Norma Cossetto, violentata, trucidata e gettata ancora viva in una foiba da miliziani comunisti jugoslavi.

“È quanto mai doveroso – ha aggiunto il presidente D’Innocenti – ricordare è studiare la storia troppo spesso taciuta o mal studiata delle foibe, perché in definitiva furono un atto orrendo compiuto senza processo e contro persone inermi. Tali tragedie non devono più ripetersi e vanno trasmesse alle giovani generazioni per rinnovare i valori della pace”.

Successivamente sono intervenuti l’Ass.re Carmen Lalli, che si è molto impegnata nella valorizzazione del Quartiere Giuliano Dalmata e i rappresentanti delle associazioni storiche presenti nel quartiere che hanno ricordato anche le migliaia di infoibati e il dramma dell’esodo: Donatella Schurzel (Anvgd), Simonetta Lauri (A.S. Giuliana), Gianclaudio de Angelini (Ass. ne per la cultura fiumana istriana dalmata nel Lazio), Marco Cioccolini (Ass.ne Giuliano Dalmata cuore) e Marino Micich ( Società di studi fiumani – Archivio Museo di Fiume). Presente Giorgio Marsan per l’Ass.ne Gentes, i consiglieri municipali Alessandra Tallarico, Maurizio Cuoci, Claudia Pappata’, Massimiliano De Juliis e il presidente del Consiglio municipale Marco Cerisola con il presidente di EUR SpA Alberto Sasso.