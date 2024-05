Inaugurato il laboratorio “Energia” al Borgo don Bosco

Il 15 maggio 2024 presso il CFP del Borgo don Bosco di via Prenestina è avvenuta la cerimonia di inaugurazione di un altro laboratorio (e sono 4 specifici negli ultimi tempi) che prende il nome peculiare di “ENERGIA”.

Il progetto nasce, come sempre, per favorire momenti di interazione tra l’universo formativo e quello produttivo, e ha visto la partecipazione e collabozione di importanti partner e leader del mercato che hanno dato un grosso impulso per la riuscita del progetto stesso, sposandone le finalità ( Ariston SPA, CNA di Roma, Elettrolazio SPA).

In particolare l’Ariston ha fornito le tecnologie e i macchinari utili per l’allestimento degli spazi con un occhio rivolto alle attualissime richieste del mercato orientate verso le fonti rinnovabili.

Il CNOS FAP attraverso il CFP salesiano del Borgo, da anni all’avanguardia nell’offerta formativa per materie impiantistiche ed energetiche ha due obiettivi sostanziali: in primo luogo, l’orientamento degli studenti verso mestieri rivolti al futuro della transizione ecologica, ed inoltre si propone di migliorare le competenze di chi già opera nel settore per restare in linea con le continue richieste di un mercato in perenne evoluzione.

Anche questo laboratorio didattico dunque rappresenta un’altra perla di una lunga collana che i salesiani del Borgo collezionano

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati