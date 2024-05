Inaugurato il Villaggio della salute per la prevenzione dei tumori al seno

Una delegazione di Komen Italia è stata ricevuta oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare i 25 anni della Race for The Cure e dare così ufficialmente inizio ai quattro giorni di sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento per promuovere la salute, la prevenzione e la solidarietà.

Al Circo Massimo, sulle note dell’Inno di Mameli eseguito dalla Banda della Polizia Stato, si è svolta l’inaugurazione della 25esima edizione della Race for the Cure, manifestazione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di Palazzo Chigi e la partecipazione delle principali Istituzioni.

La presidente del Comitato d’Onore della Race for The Cure Laura Mattarella, il Prof. Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia e la Prof.ssa Daniela Terribile, presidente dell’Associazione hanno tagliato il nastro insieme ai numerosi ospiti istituzionali presenti: Orazio Schillaci, Ministro della Salute – Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio – Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma – Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello – Luisa Riccardi, Vice Segretario Generale della Difesa delegata dal Ministro Crose Daniele Piacentini, – Amministratore Delegato e Direttore Generale Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola – Marina Giuseppone, Direttore Generale Organizzazione MIC – Gen. B. Girolamo Petrachi in rappresentanza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi – Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Università Luiss Guido Carli – Marco Mezzaroma, Presidente Sport & Salute – Iole Siena, AD Arthemisia – Paolo Modi, Presidente del Fondo Fasda – Barbara Saba, Direttrice Generale Fondazione Johnson & Johnson – Gabriele Fischetto, Presidente Fondazione Johnson & Johnson – Jacqueline e Aurelio De Laurentiis, Presidente Napoli Calcio – Paula Schneider, CEO e Presidente Susan G.Komen – Dario Costantini, Presidente CNA – Maria Grazia Cucinotta, Madrina della Komen Italia – Rosanna Banfi, Madrina delle Donne in Rosa

Dal 9 al 12 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, il Circo Massimo si trasformerà nella casa della prevenzione e della promozione della salute dove sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento, mostre e conferenze sui temi della salute e della prevenzione nei 170 stand (oltre 25.000 mq) allestiti dalla Komen Italia.

“Grazie a Komen Italia per l’impegno a favore della prevenzione. – commenta Laura Mattarella, Presidente del Comitato d’Onore della Race for The Cure – È un onore per me essere qui, ho visto crescere l’associazione negli anni e la sua attenzione ad ogni aspetto della vita delle persone. Credo moltissimo nella prevenzione e sono fiera di dare il mio piccolo contributo a questa causa molto più grande”.

“La Race for the Cure testimonia, da 25 anni, la vicinanza di Komen Italia alle donne. La prevenzione oncologica è al centro dell’attenzione del Ministero. Grazie agli enormi progressi della medicina e della scienza è possibile sconfiggere tante malattie considerate prima incurabili. Lo screening per il tumore del seno è offerto dal Sistema Sanitario Nazionale, con un’adesione che purtroppo non è uguale in tutte le regioni. Il nostro modello delle Brest Unit è considerato un’eccellenza a livello europeo, siamo all’avanguardia per la qualità delle cure e per la capacità professionale. Proprio per questo, l’aspetto solidaristico della Komen Italia è fondamentale soprattutto per le donne che hanno più difficoltà ad aderire agli screening”, Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“I miei auguri per questo traguardo così bello e importante per la Capitale. Al Circo Massimo c’è un Villaggio bellissimo che diventa una vera e propria cittadella della prevenzione, nella prospettiva della cura e della guarigione. Komen Italia rende un servizio civile, etico e democratico alla comunità”, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma.

“Questo progetto è nato negli Stati Uniti da una collaborazione con la più grande organizzazione che si occupa di tumori del seno. Sono trascorsi 25 anni durante i quali il risultato più importante è aver contribuito ad un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, infondendo speranza attraverso la condivisione. Per questo importante anniversario, domenica 12 maggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà il via alla Race for the Cure”, Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia.

La Prof.ssa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia: “Oggi inauguriamo il Villaggio della Salute e celebriamo le nozze d’argento con la prevenzione. Il Villaggio rispecchia ciò che abbiamo realizzato nel corso di questi 25 anni, occupandoci non solo di prevenzione del tumore del seno, ma anche di altre patologie, soprattutto per le donne che vivono una condizione di svantaggio”.

Il Villaggio della Salute offrirà gratuitamente esami strumentali e consulenze specialistiche per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, che da sempre affianca Komen Italia nelle iniziative di prevenzione, e con l’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola.

Grazie all’ausilio delle Unità Mobili della Carovana della Prevenzione è inoltre previsto un percorso dedicato a donne in condizioni di fragilità socioeconomica e, per la prima volta, alla popolazione transgender. L’impegno di altre istituzioni ospedaliere della Capitale, di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda, Federfarma e Commissione Difesa Vista, consentirà di offrire al pubblico anche prestazioni specialistiche di prevenzione dei tumori ginecologici, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, delle patologie del cuore, del fegato e della tiroide, esami visivi, visite audiometriche, oltre a consulenze su nutrizione, menopausa, salute delle ossa e invecchiamento in salute. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo sportello informativo della Regione Lazio per facilitare l’accesso agli screening del tumore del seno, del collo dell’utero e del colon.

“Il lavoro straordinario che Komen Italia ha realizzato è stato ricordato questa mattina al Quirinale. L’Associazione ha aumentato la consapevolezza che il cancro si può sconfiggere, l’importante è fare prevenzione. Siamo presenti come Regione Lazio e domenica sarò presente per accompagnare questa straordinaria partenza”, Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.

Al Villaggio sarà possibile donare il sangue presso l’Autoemoteca del Gruppo donatori sangue Francesco Olgiati ODV.

Nel corso degli anni, la Race for the Cure ha generato partnership virtuose con istituzioni e aziende sensibili alle tematiche della solidarietà, della salute e della prevenzione.

Di particolare rilievo la collaborazione con Aveeno e Biafin partner per le Donne in Rosa, MSD partner dei volontari, Easy Parking – Aeroporti di Roma, partner tecnico e le partnership con l’Università Luiss Guido Carli e il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Inoltre: Bimby Vorwerk, Enel, Fasda, Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione Johnson&Johnson, Kenvue, Pfizer, Todis, Risparmio Casa e Valmontone Outlet.

L’organizzazione tecnica della corsa è affidata ancora una volta a GSB RUN (Gruppo Sportivo Bancari Romani). Fornitori ufficiali Hertz, Lete, Radio Globo, Rainbow e Vodafone.

Per festeggiare la 25esima edizione della Race quest’anno sono stati personalizzati alcuni dei principali mezzi di trasporto: il Freccia Race, un Frecciarossa di Ferrovie dello Stato Italiane, un intero treno della linea A della metropolitana di Roma grazie ad Atac, i bus turistici di Carrani Tours e I Love Rome City e i taxi di Roma di Taxiste informano – Tassiste di Roma.

Un ringraziamento speciale alla Banda Musicale della Polizia di Stato e alla Banda di Roma Capitale.

LE INIZIATIVE

Dal 9 al 12 maggio nel Villaggio della Race for the Cure si svolgeranno tante iniziative gratuite aperte a tutti: adulti e bambini. Un’ampia area di incontro sarà dedicata alle “Donne in Rosa”, vere protagoniste della manifestazione. Grazie alle loro coraggiose testimonianze e alla condivisione delle esperienze, hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e generato negli anni un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, trasferendo forza e speranza alle 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno.

Da quest’anno anche un nuovo spazio immersivo: il Palco in Rosa.

Saranno organizzate numerose attività per il benessere della mente e del corpo, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e alleviare gli effetti collaterali delle terapie oncologiche.

Presente anche quest’anno la “Emotional Room”, fortemente voluta da Komen Italia e progettata dall’Art Media Studio di Firenze: un’installazione immersiva nella quale i visitatori, sospesi fra cielo e terra in un’atmosfera onirica, possono rivivere le emozioni del lancio dei 5.000 palloncini rosa che per tanti anni ha concluso la Race e che nel rispetto dell’ambiente è stato poi sostituito dal volo simbolico di un unico palloncino. Nella seconda sala, una panchina rosa faciliterà momenti di riflessione, ricordi e sensazioni che i visitatori potranno poi trascrivere sui Muri delle Emozioni allestiti all’esterno.

L’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani in occasione della Race for the Cure ha realizzato un poster esclusivo della Linea “Definizione”, disponibile nel Villaggio Race e on line nel Treccani Emporium, con la definizione delle parole “rosa”, emblema cromatico della Race e anche una cartolina promozionale con la definizione “Donna in Rosa”, usata per la prima volta dall’Associazione nel 2000.

A circondare l’Area Donne in Rosa, la mostra “Racconti e ritratti di medicina e malattia. Un’evoluzione tra scienza, arte e letteratura”. L’innovativo progetto di solidarietà sociale che coinvolge il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) si completa, in occasione dell’esposizione presso il Villaggio della Race for the Cure, con un’area dedicata ai tumori del seno. La mostra racconta l’evoluzione tra scienza, arte e letteratura.

Tanti eventi educativi nell’area conferenze, tra cui:

● Il 12 maggio 2024 il Villaggio della Salute – Race for the Cure, presso il Circo Massimo a Roma, ospiterà una puntata speciale del progetto Le parole delle canzoni organizzata da Treccani e da Komen Italia, che coinvolgerà la cantante Noemi e il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti. Le parole delle canzoni è un progetto attraverso il quale Treccani si propone di raccontare l’evoluzione della lingua italiana attraverso i testi delle canzoni attuali, con lo scopo di dare uno spazio e favorire un riconoscimento agli artisti che hanno influito o raccontato significativamente il loro contesto musicale e generazionale.

● Il decennale del “Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia”. Il Centro, presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, nasce con l’obiettivo ambizioso di creare un polo educativo e un laboratorio di ricerca clinica nel campo delle discipline complementari, degli stili di vita e del microbiota in oncologia per integrare in modo sempre più efficace i migliori trattamenti oncologici con un attento supporto alla persona malata. L’obiettivo primario è dunque quello di praticare una medicina centrata sulla persona e non sulla malattia, con piani terapeutici personalizzati che rispondano ai bisogni meno ascoltati delle pazienti, aiutandole ad assumere un ruolo più attivo nel processo di guarigione.

● Heritage for life – Le Donne in Rosa che capitaneranno le prime 10 squadre in classifica per numero di iscritti avranno l’opportunità di aderire ad un progetto a loro dedicato presso il comune di Pollica (SA), in cui potranno fare un’esperienza immersiva sugli stili di vita sani. Il progetto a cui potranno accedere le Donne in Rosa che parteciperanno al programma Capitane in Rosa è nato dalla collaborazione del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, del Future Food Institute e del Comune di Pollica per promuovere maggiore consapevolezza sugli stili di vita sani, con particolare attenzione a quello mediterraneo.

Il progetto prevede uno stage settimanale, dal 3 al 9 giugno 2024 nel Comune di Pollica, durante il quale le partecipanti con un loro care giver/accompagnatore riceveranno sessioni teoriche-pratiche di educazione e motivazione all’attività fisica e alla sana alimentazione, basata sulle tradizioni e le abitudini proprie di un’area geografica-culturale universalmente riconosciuta ed apprezzata per la salubrità dei comportamenti e la longevità dei suoi abitanti. Il progetto prevede anche uno studio per valutare e validare l’impatto che un’esperienza immersiva dedicata al cambiamento degli stili di vita può avere sui parametri clinici e biochimici a breve termine.

● Il progetto Metadinamiche è un’iniziativa nata da un’idea della dottoressa Claudia Maggiore, medico esperto in oncologia integrata e agopuntura del Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS in collaborazione con l’Associazione Onconauti che coinvolge le donne con tumore al seno metastatico in un PERcorso di benESSERE, un cammino sia fisico che interiore volto al recupero del benessere psicofisico e al raggiungimento di un nuovo equilibrio. Otto donne che hanno sfidato i limiti imposti dalla malattia tumorale metastatica, percorrendo 40 km lungo il cammino del Salento, cinque giorni zaino in spalla. Il docufilm “Metadinamiche”, nato dall’esperienza del cammino di questo gruppo di donne metastatiche e degli operatori sanitari sarà proposto nell’Area Conferenze. Le donne che hanno partecipato al progetto costituiranno una squadra che parteciperà alla venticinquesima edizione della Race for the Cure di Roma.

Per festeggiare i 25 anni della Race è stato realizzato un nuovo spazio dedicato ai più giovani: l’Area Kids, con un mini Villaggio della Salute a misura di bambino per aiutare anche i più piccoli a capire l’importanza della prevenzione. Nuove attrazioni, giochi e spettacoli con tanti protagonisti del mondo Rainbow: Pinocchio and Friends, i 44 gatti, Summer & Todd, i Puffi e Geronimo Stilton in onda tutti i giorni su Rai Kids. Il Campo Kids for the Cure ospiterà la mattina di giovedì 9 e venerdì 10 maggio in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola di Roma Capitale la VI edizione di Kids for the Cure, un tour tra sport, divertimento, educazione alla prevenzione e all’adozione di sani stili di vita. Ai nastri di partenza anche Virgilio, la celebre mascotte Trudi vestita con la maglia ufficiale e protagonista anche di una capsule collection dedicata alla Race. Nel corso dei quattro giorni, inoltre, si svolgeranno numerose iniziative ludico didattiche per i bambini della scuola dell’infanzia, di quella primaria e per i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado a cura di Roma 013, Centrale del Latte di Roma, Pompieropoli e molti altri.

I ragazzi potranno partecipare a laboratori didattici dedicato allo Spazio a cura di ESA – European Space Agency e IRIDE, uno tra i più importanti programmi spaziali satellitari europei di Osservazione della Terra.

Con riferimento all’attività fisica, grazie al generoso sostegno di numerose Federazioni Sportive, sarà possibile cimentarsi in molti sport, fra cui: taekwondo, tiro con l’arco, scherma e judo.

La Federazione Italiana Pallavolo, che è stata fin dall’inizio al fianco della Race for the Cure, offrirà ai bambini dai 6 ai 12 anni la possibilità di cimentarsi con il progetto Volley S3 guidato da Andrea Lucchetta; la Federazione Italiana Pallacanestro allestirà nell’area Italbasket un playground regolamentare per permettere al pubblico di cimentarsi con canestri e palla a spicchi; la Federazione Italiana Giuoco Calcio porterà i trofei vinti dalla Nazionale Italiana, la Coppa del mondo del 1982 e del 2006 e la Coppa dei Campionati Europei 2020; la Federazione Italiana Canottaggio sarà presente anche con il progetto “Canottaggio Sociale” per insegnare attività propedeutiche alla disciplina e presentare l’HUB Komen Italia dedicato alle Donne in Rosa con lo scopo di studiare e utilizzare i benefici del gesto tecnico del canottaggio in donne operate per tumore del seno, realizzato in collaborazione con il Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS; la Federazione Italiana di Atletica Leggera sarà presente, insieme a Fondazione EUROROMA 2024, con uno stand dedicato ai Campionati Europei di Atletica Leggera che si terranno a Roma dal 7 al 12 Giugno e organizzerà attività per avvicinare bambini e ragazzi alle varie discipline dell’atletica. Si potrà partecipare anche a tante sessioni di fitness con group cycling, zumba, superjump e jazzercise, laboratori di sana alimentazione mindfulness, yoga, shiatsu, riflessologia plantare, consulenze legali e di supporto psiconcologico e uno spazio beauty per le Donne in Rosa.

Nell’area sportiva del Villaggio della Race sarà allestita per la prima volta un’area dedicata al Padel. Dal 9 maggio, volti noti dello spettacolo e dello sport tutti i pomeriggi daranno vita a celebrity match. Madrina d’eccezione Eleonora Daniele.

L’Esercito Italiano, che da anni sostiene la Race for the Cure, oltre ad assicurare il servizio sanitario con ambulanze e Posto Medico Avanzato e a fornire ai visitatori informazioni utili sull’offerta formativa e sugli sbocchi professionali nell’Esercito, garantisce un prezioso e fondamentale supporto nella organizzazione logistica del Villaggio.

Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco saranno presenti per mostrare le proprie attività, fornire informazioni sugli impegni nazionali, internazionali e far conoscere gli strumenti utilizzati ogni giorno per garantire sicurezza di persone e territori.

Domenica 12 maggio per celebrare al meglio i 25 anni di impegno di Komen Italia nell’azione di contrasto ai tumori del seno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella darà il via alla Race di Roma. Per l’occasione inoltre gli atleti del Reparto Attività Sportive di Paracadutismo dell’Esercito effettueranno un lancio di precisione, facendo giungere sul luogo della partenza la Bandiera dell’Italia, quella dell’Esercito e la Bandiera celebrativa dei 25 anni della Race for the Cure.

Alle ore 10.00 tutti i partecipanti si ritroveranno in via Petroselli (Bocca della Verità) per la consueta passeggiata di 2 km e la corsa di 5 Km aperte a tutti, alle quali quest’anno si aggiungerà per la prima volta una gara di 10 km riservata agli atleti competitivi.

In contemporanea alla partenza della Race si svolgerà la 1^ edizione della Rowing for the Cure sulle acque del Tevere, nel tratto che va da Ponte Garibaldi a Ponte Regina Margherita, organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio nell’ambito del progetto Canottaggio Sociale.

La mattinata proseguirà con l’emozionante cerimonia di premiazione, prevista alle 11.30, alla quale seguirà il divertente PinkNic, un pranzo all’aperto in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica per promuovere cibo sano e convivialità, nell’ambito della più ampia e consolidata partnership sui temi della corretta alimentazione. Il Villaggio Race resterà aperto fino alle ore 18.00 per continuare i festeggiamenti con il djset a cura di Radio Globo, in collaborazione con Valmontone Outlet.

Grande sostegno alla Race da Tv, Radio, Stampa, Concessionarie di Pubblicità e Web. In particolare si ringraziano: Rai, Mediaset, La 7, Rai Kids, Radio Globo, TRM network; per la pubblicità Urban Vision, Vivenda, Building Communication, ADR- Easy Parking, Atac, Apa, il Comune di Roma, Diendi Media, DDN Pubblicità, Esotas, Grandi Stazioni Retail, GQuadro Adivertsing, Looking4 S.r.l., Mediazone, Moretti Pubblicità, Multivision, Real Media S.r.l., Sci, The Media, Unigamma S.r.l. e Sarila S.r.l., WayAp e le Tv e Radio locali; tutti i Capitani famosi e le madrine Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.

La diretta della partenza della Race for the Cure sarà disponibile sulle pagine social di Komen Italia @komenitalia e fruibile sul canale 519 della piattaforma SKY e di Tivùsat.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

Ci si può iscrivere alla Race con una donazione minima di almeno 15 euro sul sito www.raceforthecure.it e a partire da giovedì 9 maggio 2024 nel Villaggio della Race al Circo Massimo. L’iscrizione dà diritto a ricevere – fino a esaurimento – lo zainetto e l’iconica maglia ufficiale.

Info e iscrizioni: www.raceforthecure.it www.komen.it

I partecipanti alla Race for the Cure possono usufruire di alcuni benefit offerti dai partner che sostengono la manifestazione tra cui l’ingresso gratuito nei Musei Statali, nei giorni 10, 11 e 12 maggio grazie alla sinergia con il MIC. Per accedere gratuitamente sarà sufficiente esibire la ricevuta di iscrizione o la maglia ufficiale della Race for the Cure. Sul sito www.komen.it/race-2024/musei-race-2024/ è possibile consultare l’elenco dei musei che aderiscono all’iniziativa.

Da ottobre, nell’ambito della campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, ogni mese i principali monumenti italiani si sono illuminati di rosa in una staffetta di sensibilizzazione che il 12 maggio vedrà il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, Castel S. Angelo, il Pantheon e le Arcate Severiane del Colle Palatino vestirsi di rosa per questa edizione speciale.



