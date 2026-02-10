Incendio alla Garbatella: fiamme in un appartamento, 20 evacuati

Un incendio di vaste proporzioni ha richiesto nella mattinata di oggi martedì 10 febbraio, un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, mobilitati dalla Sala Operativa con numerosi mezzi per contenere il rogo in un appartamento, sito in via Roberto de Nobile, alla Garbatella.

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Ostiense e dell’Eur, supportate da un’autoscala e dal carro autoprotettori, indispensabile per consentire ai pompieri di operare a lungo in un ambiente saturo di fumo nero e denso.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro piani, propagandosi rapidamente e rendendo necessario un intervento complesso.

A scopo precauzionale, circa venti persone sono state evacuate dagli appartamenti adiacenti e da quelli sovrastanti.

La colonna di fumo, visibile anche a distanza, ha reso l’aria irrespirabile nei vani scala e negli alloggi, imponendo l’uscita immediata degli inquilini.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per oltre un’ora. Fortunatamente non si registrano feriti né casi di intossicazione.

Al termine dell’intervento, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica e le verifiche sulla stabilità del solaio e delle strutture interessate dall’incendio, per stabilire se e in quali tempi i residenti potranno fare rientro nelle proprie abitazioni.

Sul posto anche le forze dell’ordine per le verifiche di competenza. Restano da chiarire le cause del rogo, che saranno accertate nelle prossime ore.

