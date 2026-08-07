Incendio di sterpaglie a Ciampino, scatta l’emergenza: traffico in tilt e vigili del fuoco al lavoro

Un primo pomeriggio d’estate segnato dalle fiamme e dai pesanti disagi alla viabilità nel quadrante sud-est della Capitale.

Intorno alle ore 13:00 di oggi, venerdì 7 agosto 2026, un imponente incendio di sterpaglie si è sviluppato lungo via di Ciampino, a ridosso dell’arteria di collegamento tra il comune aeroportuale e la direttrice della via Appia Nuova.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato della Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, che ha inviato sul posto le squadre territoriali di Marino (15A) e Tuscolano II (12A), affiancate dal supporto strategico di un’autobotte di grande capacità (33A) per assicurare il rifornimento idrico costante ai moduli antincendio.

Chiusura totale della strada e viabilità in tilt

Per consentire le operazioni di contenimento in piena sicurezza ed evitare che la spessa coltre di fumo nero potesse causare incidenti a catena tra i veicoli in transito, si è resa necessaria la chiusura totale di via di Ciampino in entrambi i sensi di marcia, a partire dall’intersezione con la via Appia Nuova.

Sul posto sono operative le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nella gestione della viabilità d’emergenza, nei devii del traffico automobilistico e nella messa in sicurezza del perimetro interessato dal fronte del fuoco.

Nessun ferito, operazioni ancora in corso

Fortunatamente, secondo quanto riferito dai soccorritori, al momento non si registrano persone coinvolte né danni alle abitazioni o alle attività commerciali circostanti.

Le squadre dei caschi rossi sono tuttora al lavoro per domare l’incendio e procedere con le necessarie operazioni di bonifica del sottobosco arido, volte a scongiurare il riaccendersi delle fiamme alimentate dal caldo estivo.

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