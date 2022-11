Presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina* domenica 4 dicembre 2022, ore 17, incontro con Maria Lenti e il suo libro Arcorass/ Rincuorarsi puntoacapo Editrice 2020.

In conversazione con l’autrice: Manuel Cohen e Anna Maria Curci

«In Arcorass / Rincuorarsi modi di dire e termini, traducibili dal dialetto urbinate solo con locuzioni e lunghe circonvoluzioni, diventano lente di ingrandimento per indagare e scalpello di parole per spiegare e dispiegare fenomeni ed eventi, fatti altrove taciuti e correnti, con un forte principio di realtà che non rinnega i sogni e che denuncia gli inganni. Il dialetto è allora, con una felice brezza che trasporta semi e chiarisce il pensare, terra materna di una alleanza feconda tra intelletto e cuore, tra piedi che percorrono la terra e mani che scrivono». (Anna Maria Curci)

Maria Lenti, poetessa, narratrice, saggista, giornalista, è nata e vive a Urbino. Docente di lettere fino al 1994, anno in cui è stata eletta (e rieletta nel 1996 fino al 2001) alla Camera dei Deputati per Rifondazione Comunista.

Ha una lunga esperienza di insegnamento – lezioni e seminari di lingua, letteratura, cultura italiana – con studenti stranieri, in Italia e all’estero. Studiosa di letteratura e arte: saggi, recensioni, interventi critici si trovano in volumi collettanei, in riviste e su quotidiani a cui collabora da decenni. Sulla sua poesia il regista Lucilio Santoni ha realizzato nel 2002 il film-video A lungo ragionarne insieme. Un viaggio con Maria Lenti.

* Ingresso con tessera ARCI 2022-2023; è possibile tesserarsi in sede.