Incontro del CdQ Centocelle Storica con l’Assessore Maura Lostia

Nell’incontro del CdQ Centocelle Storica il presidente Arch. Silvio Bruno accompagnato da altri consiglieri tra cui il Geom. Luigi Guerrini, Fabio Taus e Antonio Loperfido hanno presentato una bozza di proposta molto articolata con un progetto per la sistemazione di piazza delle Camelie e per dare un assetto diverso sia alla mobilità che ai parcheggi attraverso anche l’adozione di Sensi Unici di marcia.

Si è anche parlato della messa in sicurezza degli accessi al Parco e a un attraversamento pedonale sicuro di fronte l’uscita di via delle Camelie sulla Casilina.

Diciamo che se son rose fioriranno, per farlo è però necessario intensificare gli incontri attraverso programmate sedute delle Commissioni interessate, Ambiente/Viabilità , Lavori Pubblici e Bilancio.

Noi intanto abbiamo anche fatto un breve sopralluogo per far rendere conto a chi non conosce la situazione di cosa parliamo, del resto via e piazza delle Camelie sono la storica entrata a Centocelle.