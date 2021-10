Incontro dell’Associazione ACE nel Municipio Roma V

Il 13 ottobre 2021, nell’ex sala consigliare del Municipio Roma V, in via di Torre Annunziata 1, si è svolto l’incontro indetto dal Responsabile della Associazione ACE nel Municipio Roma V Christian Belluzzo sul tema: “Ambiente, economia, risorse – Problemi e soluzioni. Quale futuro per il nostro territorio?”

ACE, acronimo di Azione Cristiana Evangelica, rappresenta un movimento politico nato in seno alle chiese riformate, costituitosi nel gennaio 2020 e registrato ufficialmente nel luglio del 2020. ACE è ben radicata nel territorio nazionale ed aperta a tutto quel mondo civile che condivide i principi fondamentali del cristianesimo, nel pieno rispetto della laicità dello Stato, aperta quindi non solo a cristiani evangelici, cattolici e ortodossi, da cui ha preso vita.

All’incontro, in cui sono intervenuti diversi cittadini nel pieno rispetto delle direttive anti covid, è stata presente Naiche Di Salvo responsabile regionale di Ace e di Pro Vita divisione Roma Est, Andrea Lesti responsabile ACE del IV Municipio, mentre Eleonora Perrone ha svolto il ruolo di organizzazione e segretario dell’incontro. A moderare l’incontro Christian Belluzzo. Tra i partecipanti, in rappresentanza di Fratelli d’Italia, Daniele Rinaldi, candidato alla presidenza del Municipio Roma V.

Dopo una breve presentazione dell’associazione e dopo aver indicato lo scopo di questi incontri, Belluzzo, forte della sua esperienza come Consigliere nel Municipio Roma V, nonché Presidente della V Commissione (LLPP/Mobilità/Edilizia), ha esposto una serie di criticità, situazioni e prospettive del territorio.