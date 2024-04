Incontro pubblico sul futuro dell’impianto Alberini a Colli Aniene

Martedì 30 aprile 2024 alle ore 17 presso l’Impianto Alberini in via degli Alberini (Roma), Autorità civili di Roma Capitale e del Municipio IV presenzieranno per intervenire sul paventato sgombero dell’impianto Alberini che lascerebbe 700 ragazzi tesserati con l’A.S.D. Tor Sapienza senza un campo dove giocare a calcio. Lo annuncia la società sportiva.

