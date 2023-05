Incontro sui parcheggi interrati per il Giubileo

Lunedì 29 maggio 2023 alle ore 17.30 ai Giardini di Lungotevere Castello si terrà l’incontro: Lungotevere Castello, Piazza Risorgimento e gli altri: i parcheggi interrati del I Municipio. I progetti per il Giubileo, gli interventi mai cancellati dal Piano Parcheggi e le linee guida della Giunta Gualtieri del nuovo P.U.P. per il centro storico.

L’evento sarà in presenza nei giardini e in diretta sulla pagina FB di Carteinregola, a cura di Carteinregola, Italia Nostra Roma, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, Cittadinanzattiva Lazio, Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio, Coordinamento per il Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano, Roma Ricerca Roma, Rete delle Associazioni per una Città Vivibile, Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale) Partecipano Adriano Labbucci Ass. Mobilità I Municipio e Orlando Corsetti Staff Ass. Mobilità Roma