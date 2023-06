“Indiani di Riserva” a Marino

Sabato 1 luglio 2023, presso il Museo Civico Umberto Mastroianni, si terrà il concerto ‘Indiani di Riserva’, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Marino a cura dell’Associazione culturale La Terzina.

L’appuntamento, al quale interverranno il Sindaco di Marino, Stefano Cecchi, l’Assessore alla Cultura, Pamela Muccini, e il Prof. Aldo Onorati, cittadino onorario di Marino e profondo conoscitore della letteratura italiana, è unico nel suo genere. Tra i presenti ci saranno anche il Consigliere delegato alla Cultura e Istruzione del Comune di Castel Sant’Elia Cecilia Maria Paolucci e il Presidente del Sol Invictus Maria Luisa Graziani.

Indiani di Riserva è un’opera composta dal Maestro Mario Alberti, risultato di uno studio e di un lavoro di ricerca durato non poco, che sviluppa, sotto una metafora costante, temi attualissimi.

L’opera non parla infatti soltanto dei nativi, gli Indiani d’America, ma partendo dalle loro storie, ricche e complesse, arriva alle tematiche della società moderna. Un concerto che è una vera manifestazione musicale dove la chitarra, la musica e la voce del Maestro Mario Alberti accompagneranno il pubblico in un viaggio nel quale la storia si mescola ad un aspetto sociale molto più ampio e la canzone racconta di un passato e di un popolo dimenticato.

“Sarò solo io con la musica, la chitarra e gli indiani” fa sapere il Maestro Mario Alberti entusiasta di portare in scena un’opera così complessa ma al tempo stesso delicata “si intervalleranno momenti tristi a momenti allegri per un’ora e mezza di canzone teatro”.

E così che definisce la sua opera, una canzone teatro, dove la musica racconta una storia con otto ballate che porteranno il pubblico alla scoperta delle tradizioni e credenze di un popolo lontano e affascinante.

“L’opera del maestro Mario Alberti, nostro concittadino che ringrazio, assume un’importante valenza nell’ottica degli studi dedicati agli indiani d’America.” Afferma l’Assessore alla Cultura Pamela Muccini. “Ospitare questa manifestazione musicale all’interno del nostro museo civico conferma i notevoli contenuti culturali che la nostra Amministrazione comunale vuole offrire alla cittadinanza. Durante questo evento vedremo mescolarsi aspetti letterari, storici, sociali e antropologici, dove il filo conduttore sarà il concerto. Ringrazio l’Associazione culturale ‘La Terzina’ per l’organizzazione, Martina Nasini, che presenterà la serata, e il prof. Aldo Onorati, nella sua qualità di relatore”.

Esprime soddisfazione anche il Sindaco di Marino Stefano Cecchi dichiarando che “Ripercorrere la storia e la cultura degli indiani d’America attraverso un concerto è non solo originale ma può anche trasmettere qualcosa di diverso rispetto a una semplice narrazione. Per questo, sarà interessante assistere all’opera del maestro Alberti e ascoltare il messaggio che vuole comunicarci attraverso la sua arte, che in questo caso è la musica. Questo evento deve aiutarci a ricordare le difficoltà che hanno dovuto affrontare gli indiani in quel periodo e non ripetere gli errori del passato”.