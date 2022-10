Dopo 21 anni sono finalmente iniziati i lavori del parco a Casale Rosso. Lo annuncia il Collettivo giovanile che si è battuto insieme agli abitanti per ottenerlo

Il secondo step sarà a febbraio 2023 e “noi non ci arrenderemo finché tutte le opere non saranno compiute e chiediamo a tutti i cittadini di non perdere mai la speranza” afferma Giulio del Collettivo giovanile Casale Rosso che rivolge un grazie speciale a questa amministrazione municipale all’assessore Edoardo Annucci, ai cittadini, alle forze dell’ordine alla stampa e alla dottoressa Angeli”.

Casale rosso – precisa ancora Giulio “è nato nel 2001 e questo parco doveva essere una delle opere di urbanizzazione, ma solo nel 2016 grazie alle forze dell’associazione nata nel 2015 è stato preso carico dal Comune e sono stati fatti tre bilanci prima di vedere risultati concreti”.