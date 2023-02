Intervenire sul marciapiede franato di via dei Larici 24

Per opportuna conoscenza “Lo Sportello del Cittadino” Centro Anziani Luigi Petroselli Quarticciolo invia le foto del marciapiede franato e relativa fogna situata all’ingresso degli stabili di Via dei Larici 24 Roma.

Questa situazione permane da molto tempo ed ha determinato incidenti ai pedoni. Quindi si fa richiesta all’Assessore ai Lavori Pubblici del V Municipio per una tempestiva risoluzione del problema, come già avvenuto per altre problematiche del nostro territorio.

“Lo Sportello del Cittadino” Centro Anziani Luigi Petroselli Quarticciolo Roma.