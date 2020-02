Intervento al Parco di Tor Sapienza

Proseguono gli interventi di ripristino del decoro presso le aree verdi del V Municipio.

L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, ha infatti comunicato che , in questi giorni, sono stati realizzati molteplici interventi anche al Parco di Tor Sapienza. In collaborazione con l’Ufficio del Verde Municipale sono stati realizzati degli sfalci e pulizie effettuate in più giorni.

L’Assessore ha rassicurato la cittadinanza dicendo che gli interventi stanno proseguendo, secondo programmazione, su ogni area verde del territorio per rendere i parchi spazi funzionali ed educativi, oltre a luoghi decorosi e sicuri per tutti.

Nuovo tappeto nell’area ludica a Villa Gordiani

Continuano gli interventi di riqualificazione a Villa Gordiani, importante polmone verde e complesso archeologico situato lungo la via Prenestina. L’obiettivo della Giunta 5 Stelle è quello di riqualificare l’area rendendola un vero e proprio gioiello per il territorio, dal punto di vista ecologico, archeologico e sociale.

A tal proposito, fin da subito, sono stati avviati degli importanti lavori quali le potature, diserbo, messa in sicurezza di alberi, pulizia e ripristino del decoro per quanto riguarda il verde.

L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, ha dato degli ulteriori e recenti aggiornamenti anche per quanto riguarda le aree ludiche. In particolare, sul lato di via Olevano Romano, è stato effettuato un intervento presso alcune altalene ed è stato posizionato un nuovo tappeto antitrauma proprio per garantire ai tanti bambini che frequentano il parco di giocare in sicurezza e tranquillità.

L’Assessore Pulcini, in merito a questo intervento, ha dichiarato:”Ringrazio l’ufficio aree ludiche del Dipartimento Tutela Ambientale per questo lavoro: in particolare negli ultimi mesi grazie ai nuovi responsabili e tecnici che hanno sostituito i precedenti (i quali non erano proprio esemplari nell’efficienza a onor del vero), lavorando insieme con spirito di servizio, siamo arrivati a sistemare gran parte delle aree ludiche del territorio”.