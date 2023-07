Intervista a Paola Signorini Presidente della Rete d’Impresa Torpignattara

Una bella intervista quella a Paola Signorini presidente della Rete d’Impresa Torpignattara vincitrice del Bando Regionale dedicato al miglioramento del tessuto commerciale e alla qualità della vita nelle zone limitrofe alle Reti d’impresa.

Ovviamente serve ancora del tempo per attivare i progetti, ha detto la Signorini, e se ne parlerà di concerto con i municipi non appena avremo stipulato le fidejussioni a garanzia previste nel Bando.

Posso anticipare, ha aggiunto la presidente Signorini, che punteremo molto sull’igienizzazione del quartiere, sul verde e sulla sua manutenzione, non solo stradale ma anche su quella dello storico monumento del Cannone su via Casilina.

inoltre ha concluso la breve intervista indicando altre problematiche su cui l’associazione intende impegnarsi. A partire dal potenziamento dell’illuminazione stradale che, almeno per un ampio tratto di via di Torpignattara, sarà possibile ottenere con la sola sostituzione delle lampade ai lampioni aggiunti alcuni anni fa sul lato destro della strada a partire da via Casilina. Altra attenzione abbiamo la necessità di dedicarla al riposizionamento ottimale dei cassonetti dei rifiuti stradali e alle utenze non domestiche che necessitano di una adeguata modulazione, di una capillare informazione ad una utenza a prevalenza straniera con cui si deve cercare un rapporto con le associazioni che li rappresentano. Infine che il progetto possa diventare credibile senza la presenza attiva degli agenti accertatori della municipalizzata.

Interpelleremo quindi nuovamente la presidente Signorini, che ringraziamo per la disponibilità, non appena sarà avviata la fase esecutiva del progetto.

L’INTERVISTA

https://www.facebook.com/reel/614430417457538?fs=e&s=TIeQ9V