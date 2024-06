Iperturismo: prigionieri del Giubileo? il 10 giugno al Bibliobar

Carte In Regola segnala due eventi che si terranno la prossima settimana: Iperturismo: prigionieri del Giubileo? È possibile un turismo sostenibile a Roma? È questo il tema su cui si sono autoconvocate associazioni di cittadini, da tempo impegnate nel denunciare il non governo di questo fenomeno in vari ambiti: bus turistici, dehors, tavolini, B&B ed altro. Il filo rosso della mobilitazione è la continua espansione del fenomeno, che comprime sempre più spazi e abitudini dei residenti. Lunedì 10 Giugno – ore 18,00 Bibliobar, Lungotevere Castello (tra il Palazzaccio e Castel Sant’Angelo) clicca qui per il link.

Carte In Regola: 12 giugno: 15 anni di impegno per gli alberi, a cominciare dal Flaminio Carteinregola in collaborazione con il Coordinamento del Regolamento del Verde mercoledì 12 giugno ha organizzato un evento nella suggestiva cornice di Piazza Perin del Vaga per celebrare 15 anni dalla vittoriosa battaglia dei cittadini del Flaminio in difesa di 36 platani e per chiedere all’Assessora Alfonsi e all’amministrazione comunale di rispettare il Regolamento del Verde e del paesaggio urbano, a partire da informazione, trasparenza sugli abbattimenti degli alberi e partecipazione dei cittadini con le consulte del verde.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche l’attore Luigi Diberti, che riproporrà le letture teatrali sul tema come all’epoca della battaglia, insieme a esponenti delle associazioni di quartiere e della città. Per il link, clicca qui.

