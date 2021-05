Ironica iniziativa dei residenti di via Cesati sui pericolosi ed antiestetici monconi d’alberi

Purtroppo non arriva a soluzione il problema che da circa otto anni affligge anche dal punto di vista della sicurezza (visto le frequenti cadute cause inciampo) oltre che del decoro, via Vincenzo Cesati, nel tratto che va da vía G. Bresadola a via dei Ciclamini, a causa dell’eliminazione degli alberi malati e a fine ciclo di vita.

Visti i continui spot e tweet da parte del Sindaco, dell’Assessore Laura Fiorini e, non ultimo, del Presidente della Commsissione Ambiente Daniele Diaco che annunciano manutenzioni del verde a destra e a manca, l’assunzione di giardinieri, gare d’appalto, finanziamenti e addirittura di potenti e fiammanti levaceppi… i residenti hanno, anche per una ironica protesta, deciso di fare da soli, trasformando i pericolosi monconi in altrettanti portacenere, porta rifiuti e alloggiamento per nuove piante.

Chissà quanto tempo ancora dovranno aspettare i residenti, autori anche di una petizione con oltre 400 firme consegnate al municipio, per rivedere gli alberi su una strada che l’ironia della sorte ha voluto essere intitolata ad un botanico