Iscrizioni alle scuole di infanzia comunali: nuove regole più vantaggiose per le famiglie e per i bambini

“Dal 9 Gennaio 2023 potrete iscrivere i vostri figli alle scuole di infanzia comunali. – scrive l’assessora alla scuola Annarita Leobruni del IV Municipio – Ci sono nuovi criteri e relativi punteggi per l’accesso alla scuola dell’infanzia capitolina e molte le novità volte ad ampliare la possibilità di scelta delle famiglie, incrementare la conciliazione tra studio, lavoro e vita familiare, sostenere l’occupazione delle donne”.

Prosegue Leobruni “si potrà:

– presentare la domanda al Municipio che corrisponde alle proprie esigenze;

– indicare fino a tre scuole presso cui iscrivere il bambino o la bambina (fino allo scorso anno era possibile una sola scelta).

– avere estensione anche a chi è domiciliato all’interno del territorio di Roma Capitale e ai soggetti meritevoli di tutela e privi di codice fiscale;

Ci saranno:

– nuovi punteggi che non penalizzeranno più i genitori studenti e verrà ridotta la distanza di punteggio fra le famiglie con entrambi i genitori lavoratori e quelle in cui a lavorare è solo uno dei due;

– la definizione di lavoratore e lavoratrice contempla ora anche gli autonomi, le partite iva, i tirocinanti, chi ha borse di studio/ricercatori;

Ci si potrà iscrivere esclusivamente online al link preposto dal Comune di Roma a partire dal 9 gennaio fino al 31 dello stesso mese..

Le scuole comunali del IV Municipio stanno facendo un percorso Stem con tutti i bambini, sono state aperte durante le vacanze di Natale con campus scientifici e tante altre sorprese educative vi aspettano.

Personale formato, attento, arredi scelti, l’educativo prima di tutto.

Insomma scegliere buone scuole di infanzia “conviene” soprattutto a tuo figlio.

Che aspetti?” Conclude la Vice Presidente del Municipio IV Annarita Leobruni: “Grazie a Claudia Pratelli assessora alla scuola capitolina per aver incrementato le disposizioni comunali aggiornate alle lavoratrici e ai lavoratori di oggi, alle famiglie, alle nuove difficoltà che queste possono incontrare)”