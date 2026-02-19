Isola Farnese, 1 milione di euro per riaprire il Borgo dopo la frana

La Giunta Capitolina ha stanziato 1 milione di euro in via d’urgenza per completare gli interventi avviati a Isola Farnese, dove una frana ha interrotto la viabilità di accesso al Borgo, creando gravi disagi ai residenti.

I due interventi finanziati

Le risorse saranno destinate a:

Sistemazione di via Prato della Corte : i lavori sono già in corso e si prevede il completamento entro 7-10 giorni , così da ripristinare la percorribilità – seppur contingentata – soprattutto per i mezzi di soccorso.

Realizzazione di una galleria provvisoria sotto la frana: servirà a riattivare il collegamento su via dell’Isola Farnese. Il progetto è in fase di definizione a cura di Risorse per Roma. Una volta conclusa la progettazione, i lavori avranno una durata stimata di circa 60 giorni.

Le dichiarazioni

“Con questi fondi mettiamo in campo ulteriori risorse per affrontare in modo strutturato una situazione molto complessa”, ha dichiarato l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini.

“Stiamo intervenendo su via Prato della Corte rapidamente e, allo stesso tempo, lavoriamo alla soluzione della galleria provvisoria, il cui progetto di massima è stato già predisposto, per ripristinare il collegamento su via dell’Isola Farnese. L’obiettivo è garantire sicurezza, accessibilità e continuità di collegamento ai residenti, accompagnando la gestione dell’emergenza con interventi mirati”.

L’intervento punta quindi a coniugare tempestività e soluzione strutturale, per restituire piena accessibilità al Borgo e ridurre al minimo l’isolamento dell’area.

