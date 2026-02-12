Isola Farnese, nuova ordinanza per rompere l’isolamento: via libera ai percorsi alternativi

Una firma per uscire dall’emergenza e restituire collegamenti a un borgo rimasto di fatto isolato.

Il sindaco di Roma ha sottoscritto il 12 febbraio 2026 un’ordinanza urgente che ridisegna l’assetto della viabilità a Isola Farnese, nel XV Municipio, dopo la chiusura del tratto di via dell’Isola Farnese compreso tra i civici 175 e 190.

Il provvedimento mette in campo una strategia su doppio binario: da un lato soluzioni immediate per garantire accessi a residenti e soccorritori, dall’altro l’avvio delle procedure per la messa in sicurezza definitiva della strada principale.

La viabilità alternativa: via Prato della Corte diventa asse d’emergenza

Con la strada principale interdetta, l’amministrazione individua in via Prato della Corte il collegamento temporaneo con la Cassia Bis.

La strada sterrata sarà oggetto di interventi di stabilizzazione del fondo con materiale arido per renderla transitabile in sicurezza.

Il passaggio sarà consentito a:

mezzi di soccorso;

veicoli per la manutenzione delle reti (energia, gas, acqua, telecomunicazioni);

mezzi dell’igiene urbana;

auto dei residenti e dei loro familiari.

Per garantire la tenuta del percorso sono state introdotte regole stringenti: transito consentito a un solo veicolo per volta, limiti di velocità e restrizioni relative a sagoma e peso dei mezzi.

Sul posto sarà assicurato un presidio fisso della Polizia Locale del XV Gruppo, con il supporto della Protezione Civile, per disciplinare il traffico e vigilare sul rispetto delle prescrizioni.

Percorsi pedonali dedicati: scala e rampa

Parallelamente è stato predisposto un sistema di accesso pedonale riservato ai residenti, ai loro familiari e a chi deve raggiungere il borgo per motivi sanitari.

Due i passaggi individuati:

una scala metallica installata tra il civico 175 e l’edicola votiva di via dell’Isola Farnese;

la rampa del Castello, che consente l’ingresso dal cortile interno grazie alla disponibilità dei proprietari dell’immobile.

Per ragioni di sicurezza è obbligatorio l’utilizzo di calzature antiscivolo. In caso di ghiaccio o neve il Municipio provvederà allo spargimento di sale, ma il transito sarà sospeso durante eventi meteorologici avversi, salvo situazioni di emergenza inderogabile.

L’obiettivo: riapertura completa nel più breve tempo possibile

L’ordinanza affida formalmente al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici il compito di progettare e realizzare le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza del tratto interessato.

La priorità indicata dal Campidoglio è chiara: ripristinare nel minor tempo possibile la piena fruibilità di via dell’Isola Farnese, sia per il traffico veicolare sia per quello pedonale, chiudendo una fase di emergenza che ha inciso pesantemente sulla quotidianità del borgo.

