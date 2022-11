Itinerari insoliti nel IV Municipio dal 4 al 28 dicembre 2022

La manifestazione ITINERARI INSOLITI NEL IV MUNICIPIO, ideata e realizzata da Associazione Culturale di Promozione Sociale ARS IN URBE e Municipio Roma IV, fa parte di “Musei diffusi. Percorsi di partecipazione per la valorizzazione dei territori”, programma di iniziative di partecipazione promosso dall’Assessorato alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti.

Tutte le attività, la cui durata varia dai 90 minuti a 3 ore circa, sono gratuite per i/le partecipanti e saranno guidate da professionisti ed esperti del settore: guide turistiche autorizzate (laureate in storia dell’arte e archeologia), geologi e guide ambientali.

Gli itinerari proposti spaziano tra visite e passeggiate guidate, passeggiate guidate geologiche e naturalistiche, laboratori didattici, ricostruzione storica e spettacoli di danza antica e mirano a rendere fruibile il territorio municipale come un museo a cielo aperto attraverso luoghi, memorie, oggetti e personaggi che ne rappresentano l’essenza.

Partecipano alla realizzazione del progetto le Associazioni Culturali: MuriLab – Itinerari, percorsi ed esperienze urbane; VII Legio Gemina; CVLTVS DEORVM – Ostia Antica; Ninfe Nereidi Danze Antiche; Uniti per la Cervelletta e G.E.C..

Si ringrazia la Sovrintendenza Capitolina per la gentile collaborazione e il dott. Mario Germani per l’apertura straordinaria del Casale Sant’Eusebio.

Per maggiori informazioni: https://www.arsinurbe.org/itinerari-insoliti-nel-iv-municipio/

Per prenotazioni: https://www.arsinurbe.org/prenotazione-itinerari-insoliti-nel-iv-municipio/

