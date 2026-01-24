IV Municipio, stop ai camper selvaggi: arrivano i divieti di sosta con rimozione H24

Dopo mesi di proteste, segnalazioni dei residenti, l’Amministrazione municipale ha deciso di intervenire contro la sosta prolungata di caravan e autocaravan che occupano stabilmente i parcheggi pubblici tra via Filippo Meda e le aree limitrofe.

Un fenomeno che, nell’ultimo anno, si è progressivamente intensificato, trasformando piazzali e spazi di sosta in veri e propri insediamenti mobili non autorizzati.

La decisione arriva al termine di un confronto acceso con i comitati di quartiere, che da tempo denunciano problemi di decoro, sicurezza e impossibilità di utilizzo degli spazi da parte dei residenti.

Le aree più colpite

Il piano di intervento partirà dalle cosiddette “zone calde”, individuate proprio sulla base delle segnalazioni arrivate dal territorio.

In via Filippo Meda, nella zona di Monti Tiburtini, il grande parcheggio alle spalle del mercato rionale è da mesi uno dei punti più critici, con una presenza costante di camper che limita la rotazione dei posti auto e compromette il decoro dell’area.

Situazione analoga in via Tommaso Smith, a Casal Bruciato, dove l’area destinata al mercato viene spesso occupata da mezzi abitativi, rendendo difficoltose le operazioni di pulizia e l’allestimento delle attività commerciali.

Cosa prevede il provvedimento

La mozione approvata impegna il Presidente del Municipio e la Giunta ad avviare l’iter amministrativo in collaborazione con la Polizia Locale, introducendo una nuova disciplina della sosta.

In particolare sono previste:

l’installazione di segnaletica verticale di divieto di fermata e sosta , specifica per camper e roulotte;

l’istituzione della rimozione forzata attiva 24 ore su 24 , per consentire interventi immediati dei carri attrezzi;

un rafforzamento dei controlli sul territorio per sanzionare chi utilizza i parcheggi pubblici come aree di campeggio, pratica vietata dal Regolamento di Polizia Urbana.

Il commento politico

«Ringrazio la maggioranza e i colleghi di opposizione, dalla Lista Calenda a Fratelli d’Italia, per aver compreso il valore di questo atto», ha dichiarato il consigliere Montanini (Forza Italia). «È un segnale concreto per la sicurezza e il decoro del nostro territorio, atteso da troppo tempo da chi vive quotidianamente questi quartieri».

Verso la fase operativa

Il provvedimento entra ora nella fase attuativa, con la mappatura definitiva delle aree in cui verranno installati i nuovi divieti e programmati i controlli.

Un passaggio che i residenti attendono da tempo e che l’Amministrazione presenta come il primo passo per restituire i parcheggi alla loro funzione originaria e ristabilire condizioni di vivibilità nelle zone interessate.

