La Befana Solidale a Tor Tre Teste

“A Natale si può fare di più” recita un famoso slogan! Ed è proprio con questo slogan che Lorena Vinzi e Simone Silvi hanno lanciato un’iniziativa per donare un sorriso in più.

A Natale i bambini ricevono tantissimi giocattoli e dopo le feste quelli dell’anno precedente finiscono quasi sempre in un angolo per non essere più utilizzati, per questo gli organizzatori Lorena e Simone hanno deciso di utilizzarli per la Befana, chiedendo ai genitori di donare quelli con i quali i propri figli non giocano più a bambini che li condivideranno in un reparto d’ospedale.

L’iniziativa è già stata fatta per Natale ma si è deciso di ripeterla in quanto ci si è resi conto di quanto sia alta la solidarietà dei romani.

E’ bello donare, fa più bene a chi lo fa che a chi riceve perché vedere un bimbo che sorride è una gioia ed è per questo che si chiede alla popolazione di aderire il più possibile.

La raccolta verrà effettuata presso il Giardino dei Demar in Via Davide Campari a Tor Tre Teste Lunedi 2 gennaio a partire dalle ore 15,00. La consegna al Policlinico Umberto I verrà fatta giovedì 5 gennaio.

Diamo un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico del Policlinico Umberto I, sarà bello sapere che un giocattolo buttato in un angolo potrà fare la felicità di un altro bambino.

Per Info: 3477597372 e 3913801547