La bellezza del limite di Antonio Busato

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 16,30 presso la Biblioteca San Marco Evangelista in Agro Laurentino in Via Fratelli Reiss Romoli 27 Conversazione sul libro di Antonio Busato La bellezza del limite. Prefazione del Card. Matteo Maria Zuppi (Edizioni Messaggero, Padova 2023)

Introducono Giorgio Busato e Anna Maria Curci.

IL LIBRO

Il libro è stato scritto nel corso del 2015 e riscoperto, quasi casualmente, all’alba del giorno del funerale di Antonio. Il filo conduttore è il rapporto con il limite: vissuto nell’improvvisa morte del padre, nei quasi 30 anni di professione medica e nei drammatici mesi della malattia imprevista e imprevedibile. La consapevolezza di essere limitati è per l’autore la condizione essenziale per dare senso e profondità al tempo e alle cose che si vivono, per potersi immergere in ciò che è essenziale e autentico. Antonio, scrive il card. Zuppi nella Prefazione, «superava il limite con l’amore, l’unica maniera per cui l’altro non è un oggetto senza significato, un fastidio, un problema». Antonio ci aiuta a comprendere cosa può rendere la vita piena, trasformata dall’amore, e quindi felice.

L’AUTORE

Antonio BUSATO nasce a Padova il 9 aprile 1967. Nel 1993 si laurea in medicina e l’anno successivo si sposa con Claudia. Dal matrimonio nascono Francesco, Cecilia e Lorenzo. Nel dicembre 2000, mentre lavora come dirigente medico presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia, scrive all’Opera della Divina Provvidenza di Padova – struttura residenziale che accoglie persone con gravi disabilità – chiedendo di essere assunto quale medico per «essere al servizio di chi è ritenuto essere ultimo». Lì lavorerà fino al 21 marzo 2022, quando gli viene diagnosticata la malattia che ne causa la morte il 30 ottobre 2022.