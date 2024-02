“La Cervelletta di Mimmo e con Mimmo” Sala Falconi di Colli Aniene

M. C. - 13 Febbraio 2024

Il 29 Febbraio 2024 alle ore 17,00 presso la Sala Falconi di Colli Aniene presentazione del libro “La Cervelletta di Mimmo e con Mimmo” con la presenza dell’autore Domenico Pietrangeli

Il Monumento rappresenta un ponte tra il passato e il presente ed è unificante per la battaglia di donne, uomini, Associazioni per il suo recupero alla cittadinanza romana e in particolare dei quartieri di Colli Aniene e Tor Sapienza.