La città in tasca: tante iniziative gratuite per i più piccoli al Parco degli Scipioni

Da venerdì 2 a domenica 11 settembre 2022, ritorna il tanto atteso appuntamento con “La città in tasca”, la manifestazione dedicata ai più piccoli che è giunta ormai alla sua XXVII edizione.

L’evento si svolgerà al Parco degli Scipioni, nel centro di Roma, con un ricco calendario di iniziative ludico-culturali che vanno dalle letture ai giochi fino ad arrivare a proiezioni di film e spettacoli. Inoltre, il programma è arricchito da una serie di laboratori didattici, appositamente pensati per offrire ai bambini l’opportunità di dare libero sfogo alla loro creatività.

Nel corso della manifestazione, i visitatori potranno – ad esempio – realizzare con le proprie mani: sculture di carta pesta (“Cartoni animali”, dal 2 all’11 settembre, a cura dell’Associazione Perfareungioco); piccoli robot vibranti (“Laboratorio di Robotica – Un robot per amico”, dal 2 all’11 settembre, a cura dell’Associazione Arciragazzi Lazio); burattini di legno da far interagire tra loro (“Costruzione ed animazione di burattini”, dal 2 al 7 settembre, a cura della compagnia Mangiafuoco) e tanto altro ancora.

“La città in tasca” ospiterà anche una serie di iniziative che sono state realizzate nell’ambito del progetto “Fai la differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità”. Tra queste segnaliamo il progetto “Recycled Car” che permetterà ai visitatori di partecipare alla costruzione, con materiali riciclati, di un’automobile a trazione ad impatto zero con la quale potranno prendere parte ad un “Gran Premio automobilistico”.

Per tutta la durata della manifestazione, al Parco degli Scipioni, sarà presente un apposito spazio per i giochi dove i bambini saranno coinvolti in una serie di attività ludiche, sotto la supervisione degli animatori di Arciragazzi.

L’onore di chiudere questa rassegna è stato affidato alla compagnia Abraxa Teatro che realizzerà uno spettacolo itinerante musico – teatrale sui trampoli: vale a dire la cosiddetta “Festa dei colori” (in programma domenica 11 settembre alle ore 19:00).

Una delle novità di questa edizione è rappresentata dal fatto che la manifestazione, nei primi due fine settimana di ottobre, si sposterà in altre zone di Roma: sabato 1 e domenica 2 approderà al Parco Pomona (zona Tiburtino-Pietralata) mentre nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 si svolgerà a Via Brembio (zona Labaro).

Ambra Di Chio

“La città in tasca”

QUANDO: da venerdì 2 a domenica 11 settembre 2022

DOVE: Parco degli Scipioni – via di Porta Latina, 10

ORARI: tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 23:00

INGRESSO: libero

CONTATTI: www.lacittaintasca.com