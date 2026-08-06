La cocaina arrivava nel pellet: scoperta una raffineria clandestina nascosta nel verde a Latina

Una vera e propria centrale dello spaccio e della raffinazione chimica incastonata nel verde alla periferia di Latina.

L’intensa attività info-investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, sostenuti dai colleghi della Compagnia di Anzio, della 7^ Sezione Rilievi di Roma e del Comando Provinciale pontino, ha portato al smantellamento di un sofisticato impianto per la lavorazione della droga.

All’avvio dell’irruzione in via Antonio Pennacchi hanno preso parte anche gli assetti specializzati del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e le unità del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Il blitz ha consentito l’arresto in flagranza di 5 persone – due italiani, un olandese, un colombiano e un albanese – accusate a vario titolo di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il laboratorio chimico tra la vegetazione e il pellet alla cocaina

I controlli approfonditi condotti nelle pertinenze esterne della proprietà hanno permesso di scovare, perfettamente mimetizzata nella vegetazione, una raffineria clandestina.

Il laboratorio era attrezzato di tutto punto per le fasi di estrazione, taglio e imballaggio: setacci, forni a microonde, presse meccaniche per formare i pani, macchine per il sottovuoto e bilance di precisione.

La vera sorpresa per gli investigatori è arrivata dalle modalità di lavorazione della sostanza: nel sito sono stati rinvenuti 27 sacchi di pellet da 15 kg ciascuno intrisi di cocaina, sui quali la banda applicava processi chimici di estrazione tramite solventi e vasche di decantazione.

Oltre al materiale da lavorazione, i militari hanno messo sotto sequestro due secchi contenenti 8,8 kg di cocaina ancora in fase di raffinazione.

Sequestrati 18 chili di droga pronti al consumo, contanti e taser

Parallelamente, le perquisizioni all’interno del casale hanno portato al recupero di:

18,2 kg di cocaina già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato;

8.810 euro in contanti e una macchina conta-banconote;

2 orologi di lusso, gioielli e vario materiale contabile;

6 smartphone e un computer portatile;

Un taser, uno sfollagente telescopico e una pistola ad aria compressa.

L’intera area della raffineria è stata recintata per consentire i campionamenti e i rilievi scientifici da parte degli esperti del R.I.S. di Roma, necessari a determinare la percentuale esatta di purezza e il quantitativo totale di narcotico estratto dal pellet.

I cinque fermati sono stati scortati presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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