La Corte di Cassazione ha sentenziato che l’IMU, non va pagata per gli alloggi gestiti dagli ex IACP. La situazione a ROMA

Due recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno riconosciuto l’esenzione IMU per gli alloggi sociali, creando un nuovo capitolo nello scontro tra le aziende ex Iacp e i comuni. A Roma, l’Ater, l’ente che gestisce circa 50.000 alloggi popolari nella Capitale, si trova in debito di 172 milioni di euro per l’IMU non pagata.

Le sentenze e le controversie. Il Sunia, sindacato degli inquilini, ha dato notizia delle sentenze. Una riguarda un caso in Abruzzo, dove la Cassazione ha confermato l’esenzione Imu per gli alloggi sociali. L’altra, invece, annulla una sentenza precedente e rimanda alla commissione tributaria pugliese la verifica se gli alloggi in questione rientrano nella definizione di alloggio sociale.

La situazione a Roma. L’Ater di Roma, non potendo pagare l’IMU, ha visto il Comune inviare accertamenti e battere cassa. Il debito ammonta a 172 milioni di euro, per tre annualità di Imu non pagate. Ater ha fatto ricorso ai giudici tributari e in attesa dell’esito, Comune e Regione Lazio si incontrano per trovare una soluzione.

Le critiche del Sunia. Emiliano Guarneri, segretario del Sunia di Roma, “critica la mancanza di una normativa quadro nazionale sull’edilizia sociale”. Sottolinea inoltre che a “Roma si ragiona solo in termini di condoni e cambi di destinazione d’uso, favorendo la speculazione e penalizzando le categorie più fragili”.

Un accordo sul debito e il futuro dell’edilizia sociale. Guarneri ritiene che “un accordo tra Comune e Regione sia necessario per risolvere il problema del debito, ma che non sia sufficiente”. “Serve una vera politica di edilizia sociale che preveda nuovi alloggi per le categorie più deboli. La Regione ha iniziato a discutere di un nuovo bando, ma il Sunia chiede che sia un progetto serio e reale per evitare di alimentare la “guerra tra poveri””.

