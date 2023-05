La festa dei 50 anni di Tor Tre Teste, finali del torneo di calcetto e premiazioni

Domenica 7 maggio 2023, presso la Parrocchia San Tommaso d’Aquino

Finali del torneo di calcetto, a conclusione dei gironi eliminatori, per le categorie anni 2011/2012 e anni 2013/2014/2015. Due finali, la prima alle ore 15,00 e la seconda alle ore 16,00 nel pomeriggio di domenica 7 maggio, nel campo di calcetto dell’oratorio della Parrocchia San Tommaso d’Aquino.

La prima finale, anni 2011/2012, con le squadre : Gialli e Rossi. Sotto un sole caldo e poco vento , si sono affrontate in due tempi da 25 minuti. Risultato finale 6 a 4 per i Rossi. Hanno segnato per la squadra vittoriosa : Valerio con tre reti, Samuel con Elia e Stefano con 1 rete. Hanno segnato per la squadra Gialli : Federico con 2 reti, Francesco e Gabriele con 1 rete.

La seconda finale, anni 2013/2014/2015, con le squadre : Bianca e Viola, si sono affrontate in due tempi da 20 minuti. Risultato finale, al termine dei due tempi regolamentari, pareggio 5 a 5. Hanno segnato per la squadra Bianca : Francesco con 4 reti, Janich con 1 rete. Hanno segnato per la squadra Viola : Mattia con 3 reti, Valerio con 1 rete , 1 autogoal della squadra Bianca.

Come da regolamento, passaggio ai rigori e la vittoria e’ andata alla squadra Viola..

Al termine delle gare giocate, l’organizzazione e’ passata alle premiazioni.

Il pomeriggio e la serata di domenica, presso la Parrocchia San Tommaso d’Aquino, e proseguito con la gara delle torte, il Karaoki, panini con salciccia e tiramisu’, fuochi pirotecnici .