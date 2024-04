La Fipav a la FAO per la Giornata Mondiale della Terra

Tutto pronto all’Istituto Carlo Urbani di Acilia per un altro appuntamento di alto profilo nell’ambito del programma culturale della 31ma edizione di Volley Scuola Trofeo ACEA.

L’appuntamento è per lunedì 22 aprile per la Giornata Mondiale della Terra quando, per la FAO, ci sarà una relatrice d’eccezione, la d.ssa Serena Fortuna Forestry Officer and Team Leader of the Halting Deforestation, Degradation and Emissions team che intratterrà gli studenti su un argomento di strettissima attualità.

“Nella nostra scuola c’è una grande attesa per questo appuntamento-ci dice il prof. Gianluca Pomanti, docente referente del Volley Scuola- Il seminario sarà seguito non solo dagli studenti presenti nell’Aula Magna, ma in streaming sul canale youtube della scuola e in molte altre classi”.

”I seminari tenuti sinora, quello di lunedì e gli altri che chiuderanno il ciclo il 5 giugno con una lezione di ACEA sull’ambiente– afferma il presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi- ci dicono che con questo progetto abbiamo fatto centro. Ogni volta rileviamo un’attenzione incredibile, gli studenti e gli insegnanti ci forniscono segnali molto incoraggianti”.

Dopo quello del 22, doppio appuntamento il 6 maggio con un seminario sulla Sicurezza Stradale con la Polizia di Stato, protagonisti i due plessi dell’IIS Tommaso Salvini “.

